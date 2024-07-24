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Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Москвой
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Москвой - 24.07.2024, ПРАЙМ
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Москвой
Если бы украинская сторона хотела вести переговоры с Москвой, она бы отменила указ о запрете на их проведение, подчеркнул РИА Новости источник в Москве. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:09+0300
2024-07-24T11:09+0300
2024-07-24T11:46+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Если бы украинская сторона хотела вести переговоры с Москвой, она бы отменила указ о запрете на их проведение, подчеркнул РИА Новости источник в Москве. Ранее Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной."Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- заявил собеседник агентства.Владимир Зеленский также уже допускал возможность переговоров с Москвой, несмотря на введенный запрет. Москва, в свою очередь, никогда не отказывалась от проведения диалога.
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дмитрий кулеба, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Кулеба, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Москвой
Источник: если бы Киев хотел вести переговоры, он отменил бы запрет на их проведение
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Если бы украинская сторона хотела вести переговоры с Москвой, она бы отменила указ о запрете на их проведение, подчеркнул РИА Новости источник в Москве.
Ранее Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной.
"Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения",- заявил собеседник агентства.
Владимир Зеленский также уже допускал возможность переговоров с Москвой, несмотря на введенный запрет. Москва, в свою очередь, никогда не отказывалась от проведения диалога.
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией