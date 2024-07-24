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СК установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
СК установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ
СК установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
Следственный комитет установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК России. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:36+0300
2024-07-24T14:36+0300
2024-07-24T14:37+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК России."Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы", — сказано в сообщении.Кроме того, дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Следователи также осмотрели автомобиль, на котором подозреваемый приехал на место преступления. На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.Утром 24 июля на Синявинской улице на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате чего два человека пострадали. По информации МВД, взрыв произошел из-за неустановленного предмета, который был установлен внутри машины.
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россия, авто, ск
Происшествия, РОССИЯ, Авто, СК
СК установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля в Москве
СК: установлена личность подозреваемого по делу о подрыве авто на севере Москвы
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет установил личность подозреваемого по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в СК России.
"Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы", — сказано в сообщении.
Кроме того, дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного Следственного комитета. Следователи также осмотрели автомобиль, на котором подозреваемый приехал на место преступления. На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.
Утром 24 июля на Синявинской улице на севере Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате чего два человека пострадали. По информации МВД, взрыв произошел из-за неустановленного предмета, который был установлен внутри машины.
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