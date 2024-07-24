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"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга

"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга

В Финляндии посчитали прошедший в минувшие выходные в Выборге патриотический мотофестиваль "Балтик Ралли", посвященный 80-летию освобождения города от... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:42+0300

2024-07-24T15:42+0300

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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В Финляндии посчитали прошедший в минувшие выходные в Выборге патриотический мотофестиваль "Балтик Ралли", посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, стал "враждебным посланием" и частью "инструментального воздействия" на финнов. Об этом пишет IS.Отмечается, что в 2024 году мероприятие проходило под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!" и десять процентов от полученной организаторами выручки должны пойти российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. При этом мотофестиваль финансировали президентский фонд и администрация Ленинградской области.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, тема мероприятия затронула Финляндию тем, что оно посвящено 80-летию освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков и речь идет о Зимней войне. Издание считает, что таким образом организаторы хотели показать, что Финляндия является тем самым захватчиком, а теперь еще и превратилась в страну НАТО.В публикации выражается недовольство тем, что маршрут мотопарада прошел по берегу Сайменского канала до пункта пропуска Брусничное, расположенного рядом с финским пунктом пропуска Нуйямаа. Издание считает это еще одной формой "инструментального воздействия", которое Финляндия уже испытала в виде потока шедших через границу просителей убежища.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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финляндия, россия, выборг, мотоциклы