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"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга
"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга
В Финляндии посчитали прошедший в минувшие выходные в Выборге патриотический мотофестиваль "Балтик Ралли", посвященный 80-летию освобождения города от... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:42+0300
2024-07-24T15:43+0300
политика
финляндия
россия
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В Финляндии посчитали прошедший в минувшие выходные в Выборге патриотический мотофестиваль "Балтик Ралли", посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, стал "враждебным посланием" и частью "инструментального воздействия" на финнов. Об этом пишет IS.Отмечается, что в 2024 году мероприятие проходило под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!" и десять процентов от полученной организаторами выручки должны пойти российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. При этом мотофестиваль финансировали президентский фонд и администрация Ленинградской области.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, тема мероприятия затронула Финляндию тем, что оно посвящено 80-летию освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков и речь идет о Зимней войне. Издание считает, что таким образом организаторы хотели показать, что Финляндия является тем самым захватчиком, а теперь еще и превратилась в страну НАТО.В публикации выражается недовольство тем, что маршрут мотопарада прошел по берегу Сайменского канала до пункта пропуска Брусничное, расположенного рядом с финским пунктом пропуска Нуйямаа. Издание считает это еще одной формой "инструментального воздействия", которое Финляндия уже испытала в виде потока шедших через границу просителей убежища.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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финляндия, россия, выборг, мотоциклы
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Выборг, Мотоциклы
15:42 24.07.2024 (обновлено: 15:43 24.07.2024)
 
"Инструментальное воздействие". В Финляндии заявили о послании из Выборга

IS: Москва отправила финнам "враждебное послание" мотофестивалем в Выборге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Монрепо" в Выборге
Музей-заповедник Монрепо в Выборге - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В Финляндии посчитали прошедший в минувшие выходные в Выборге патриотический мотофестиваль "Балтик Ралли", посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, стал "враждебным посланием" и частью "инструментального воздействия" на финнов. Об этом пишет IS.
Отмечается, что в 2024 году мероприятие проходило под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!" и десять процентов от полученной организаторами выручки должны пойти российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. При этом мотофестиваль финансировали президентский фонд и администрация Ленинградской области.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов материала, тема мероприятия затронула Финляндию тем, что оно посвящено 80-летию освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков и речь идет о Зимней войне. Издание считает, что таким образом организаторы хотели показать, что Финляндия является тем самым захватчиком, а теперь еще и превратилась в страну НАТО.
В публикации выражается недовольство тем, что маршрут мотопарада прошел по берегу Сайменского канала до пункта пропуска Брусничное, расположенного рядом с финским пунктом пропуска Нуйямаа. Издание считает это еще одной формой "инструментального воздействия", которое Финляндия уже испытала в виде потока шедших через границу просителей убежища.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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