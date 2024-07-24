https://1prime.ru/20240724/rezerv-850405339.html
Стратегический резерв нефти в США вырос за неделю
Стратегический резерв нефти в США вырос за неделю - 24.07.2024, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти в США вырос за неделю
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 июля, увеличился на 0,69 миллиона баррелей - до 374,412 миллиона баррелей, следует из еженедельного... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:44+0300
2024-07-24T17:44+0300
2024-07-24T18:08+0300
энергетика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 июля, увеличился на 0,69 миллиона баррелей - до 374,412 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
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сша, стратегический нефтяной резерв, нефть
Энергетика, США, стратегический нефтяной резерв, Нефть
Стратегический резерв нефти в США вырос за неделю
Минэнерго США: стратегический резерв нефти за неделю вырос до 374,4 млн баррелей
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 июля, увеличился на 0,69 миллиона баррелей - до 374,412 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
Минэнерго: добыча нефти в США осталась на прежнем уровне