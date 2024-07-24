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"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление
ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T23:57+0300
2024-07-24T23:57+0300
2024-07-24T23:57+0300
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба."Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным украинских военных, бои идут вблизи Красногоровки и Константиновки на кураховском направлении.Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником заявил, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
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украина, всу, донбасс, вс рф, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС, ВС РФ, СВО
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление
Генштаб ВСУ сообщил о сложной для украинских военных ситуации в Донбассе
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба.
"Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — говорится в сообщении.
Согласно данным украинских военных, бои идут вблизи Красногоровки и Константиновки на кураховском направлении.
Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником заявил, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.
Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
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