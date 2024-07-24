https://1prime.ru/20240724/situatsiya-850414407.html

"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление

"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление

ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T23:57+0300

2024-07-24T23:57+0300

2024-07-24T23:57+0300

спецоперация на украине

украина

всу

донбасс

вс рф

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба."Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным украинских военных, бои идут вблизи Красногоровки и Константиновки на кураховском направлении.Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником заявил, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.

https://1prime.ru/20240724/germaniya-850404756.html

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, донбасс, вс рф, сво