Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240724/situatsiya-850414407.html
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление
ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T23:57+0300
2024-07-24T23:57+0300
спецоперация на украине
украина
всу
донбасс
вс рф
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба."Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным украинских военных, бои идут вблизи Красногоровки и Константиновки на кураховском направлении.Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником заявил, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
https://1prime.ru/20240724/germaniya-850404756.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, донбасс, вс рф, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС, ВС РФ, СВО
23:57 24.07.2024
 
"Ситуация сложная". Украинский Генштаб сделал заявление

Генштаб ВСУ сообщил о сложной для украинских военных ситуации в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ВСУ находятся в сложном положении в Донбассе, следует из публикации в соцсетях на странице украинского Генштаба.
"Ситуация на фронте остается сложной и напряженной", — говорится в сообщении.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно данным украинских военных, бои идут вблизи Красногоровки и Константиновки на кураховском направлении.
Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков в ходе разговора с политологом Русланом Бортником заявил, что дальнейшее отступление ВСУ в регионе создаст ситуацию с оперативно-тактическим поражением Украины.
Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои идут в Донбассе разворачиваются на часовоярском, торецком и покровском направлениях.
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Вчера, 17:29
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУДОНБАССВС РФСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала