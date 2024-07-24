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Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто - 24.07.2024, ПРАЙМ
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто
Альтернативного нефтепроводу "Дружба" пути поставки российского энергоресурса в Венгрию нет, заявил на энергетическом форуме в Бухаресте глава венгерского МИД... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:57+0300
2024-07-24T11:57+0300
энергетика
петер сийярто
венгрия
нефть
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БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Альтернативного нефтепроводу "Дружба" пути поставки российского энергоресурса в Венгрию нет, заявил на энергетическом форуме в Бухаресте глава венгерского МИД Петер Сийярто.Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы."Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - отметил Сийярто.Он напомнил, что Словакия и Венгрия уже обращались к Европейской комиссии с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода, однако получили повышение транзитных пошлин со стороны Загреба. Кроме того, отметил министр, ЕС отказался расширять газопроводную инфраструктуру на Балканском полуострове, чтобы диверсифицировать источники закупки газа.
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петер сийярто, венгрия, нефть
Энергетика, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, Нефть
11:57 24.07.2024
 
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто

Сийярто: альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из России в Венгрию нет

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Альтернативного нефтепроводу "Дружба" пути поставки российского энергоресурса в Венгрию нет, заявил на энергетическом форуме в Бухаресте глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы.
"Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - отметил Сийярто.
Он напомнил, что Словакия и Венгрия уже обращались к Европейской комиссии с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода, однако получили повышение транзитных пошлин со стороны Загреба. Кроме того, отметил министр, ЕС отказался расширять газопроводную инфраструктуру на Балканском полуострове, чтобы диверсифицировать источники закупки газа.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
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ЭнергетикаПетер СийяртоВЕНГРИЯНефть
 
 
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