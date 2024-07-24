https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850390386.html

Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто

Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто - 24.07.2024, ПРАЙМ

Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто

Альтернативного нефтепроводу "Дружба" пути поставки российского энергоресурса в Венгрию нет, заявил на энергетическом форуме в Бухаресте глава венгерского МИД... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:57+0300

2024-07-24T11:57+0300

2024-07-24T11:57+0300

энергетика

петер сийярто

венгрия

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/39/842253953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7ff233fe70c099096f82d17482f2a0.jpg

БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Альтернативного нефтепроводу "Дружба" пути поставки российского энергоресурса в Венгрию нет, заявил на энергетическом форуме в Бухаресте глава венгерского МИД Петер Сийярто.Ранее сообщалось, что Украина приостановила транзит нефти из России в Европу через свою территорию, что вызвало возмущение со стороны Будапешта и Братиславы."Инфраструктура в любом случае определяет, с кем можно сотрудничать и откуда мы можем покупать нефть и газ... Нефтепровод из России через Украину нас полностью снабжает, потому что альтернативного маршрута нет", - отметил Сийярто.Он напомнил, что Словакия и Венгрия уже обращались к Европейской комиссии с просьбой повлиять на Хорватию для увеличения мощностей нефтепровода, однако получили повышение транзитных пошлин со стороны Загреба. Кроме того, отметил министр, ЕС отказался расширять газопроводную инфраструктуру на Балканском полуострове, чтобы диверсифицировать источники закупки газа.

https://1prime.ru/20240723/vengriya-850362639.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, венгрия, нефть