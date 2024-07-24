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Суд арестовал акции "Лукойла" и "Фосагро" по иску Сбербанка

Суд арестовал акции "Лукойла" и "Фосагро" по иску Сбербанка - 24.07.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал акции "Лукойла" и "Фосагро" по иску Сбербанка

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской "дочке" Sberbank CIB (UK) Limited и находящиеся в депозитарии... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:11+0300

2024-07-24T11:11+0300

2024-07-24T11:11+0300

суд

сбербанк

лукойл

фосагро

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской "дочке" Sberbank CIB (UK) Limited и находящиеся в депозитарии российского "Ситибанка" ценные бумаги – около 129 тысяч акций "Лукойла" и почти 645 акций "Фосагро", следует из опубликованного определения суда. Эти меры приняты для обеспечения исполнения решения суда, которым в июне со Sberbank CIB (UK) Limited в пользу Сбербанка была взыскана задолженность по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Суммарная стоимость арестованных ценных бумаг на текущий момент – около 900 миллионов рублей. Суд 24 июня взыскал с ответчика 20,8 миллиона евро, 2,35 миллиона британских фунтов, более 2,5 миллиона канадских долларов и более 4,9 миллиарда рублей основного долга, а также проценты за пользование кредитами и неустойки. В сумме по текущему курсу было взыскано около 12,1 миллиарда рублей. Сбербанк 19 июля подал заявление о принятии обеспечительных мер, в котором сообщил, что ценные бумаги ответчика на счете депо в "Ситибанке" могут быть выведены из России в другую юрисдикцию, а сам счет депо – закрыт. Истец сослался на информацию от специальных администраторов, управляющих сейчас Sberbank CIB (UK) Limited, о получении ими письма от "Ситибанка" "о намерении расторгнуть депозитарный договор со Sberbank CIB (UK) и закрыть счет депо, открытый на его имя". При этом данные активы Sberbank CIB (UK), находящиеся в России, являются единственным имуществом, на которое возможно обращение взыскания, отметил Сбербанк. Он также подчеркнул, что вывод активов причинит убытки акционерам банка, включая мажоритарного – Российскую Федерацию. Суд согласился с доводами Сбербанка, что "непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта", и удовлетворил ходатайство истца в полном объеме. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. Кроме того, крупнейший российский банк был отстранен от управления своим британским подразделением, которое находится в процессе ликвидации и управляется сейчас внешними специальными администраторами.

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суд, сбербанк, лукойл, фосагро, акции