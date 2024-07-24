https://1prime.ru/20240724/syrskiy-850383866.html
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте - 24.07.2024, ПРАЙМ
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:23+0300
2024-07-24T09:23+0300
2024-07-24T09:23+0300
спецоперация на украине
украина
всу
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с нескольких направлений. Его слова приводит британское издание The Guardian.В беседе с изданием главком ВСУ также отметил, что без мобилизации новые резервы и бригады не могут быть созданы, так как российская армия увеличивает свои сухопутные силы."Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", — говорится в материале.Отмечается, что главком призвал граждан Украины, проживающих за границей, принять участие в мобилизации. Он особенно подчеркнул важность выполнения гражданами своих конституционных обязанностей.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
https://1prime.ru/20240720/ukraina-850300269.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
The Guardian: главком ВСУ Сырский признал, что ситуация на фронте сложная
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с нескольких направлений. Его слова приводит
британское издание The Guardian.
В беседе с изданием главком ВСУ также отметил, что без мобилизации новые резервы и бригады не могут быть созданы, так как российская армия увеличивает свои сухопутные силы.
"Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", — говорится в материале.
Отмечается, что главком призвал граждан Украины, проживающих за границей, принять участие в мобилизации. Он особенно подчеркнул важность выполнения гражданами своих конституционных обязанностей.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках