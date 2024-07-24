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"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте - 24.07.2024, ПРАЙМ
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте
Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:23+0300
2024-07-24T09:23+0300
спецоперация на украине
украина
всу
александр сырский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с нескольких направлений. Его слова приводит британское издание The Guardian.В беседе с изданием главком ВСУ также отметил, что без мобилизации новые резервы и бригады не могут быть созданы, так как российская армия увеличивает свои сухопутные силы."Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", — говорится в материале.Отмечается, что главком призвал граждан Украины, проживающих за границей, принять участие в мобилизации. Он особенно подчеркнул важность выполнения гражданами своих конституционных обязанностей.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
09:23 24.07.2024
 
"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

The Guardian: главком ВСУ Сырский признал, что ситуация на фронте сложная

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с нескольких направлений. Его слова приводит британское издание The Guardian.
В беседе с изданием главком ВСУ также отметил, что без мобилизации новые резервы и бригады не могут быть созданы, так как российская армия увеличивает свои сухопутные силы.
"Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", — говорится в материале.
Отмечается, что главком призвал граждан Украины, проживающих за границей, принять участие в мобилизации. Он особенно подчеркнул важность выполнения гражданами своих конституционных обязанностей.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
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20 июля, 23:41
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАлександр Сырский
 
 
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