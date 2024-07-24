https://1prime.ru/20240724/syrskiy-850383866.html

"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте - 24.07.2024, ПРАЙМ

"На многих направлениях". Сырский заявил о сложной ситуации на фронте

Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:23+0300

2024-07-24T09:23+0300

2024-07-24T09:23+0300

спецоперация на украине

украина

всу

александр сырский

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта очень сложная, а позиции украинской армии атакуются сразу с нескольких направлений. Его слова приводит британское издание The Guardian.В беседе с изданием главком ВСУ также отметил, что без мобилизации новые резервы и бригады не могут быть созданы, так как российская армия увеличивает свои сухопутные силы."Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия умножает собственные сухопутные силы", — говорится в материале.Отмечается, что главком призвал граждан Украины, проживающих за границей, принять участие в мобилизации. Он особенно подчеркнул важность выполнения гражданами своих конституционных обязанностей.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240720/ukraina-850300269.html

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украина, всу, александр сырский