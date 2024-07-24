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Сырский признал превосходство России по количеству военной техники - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Сырский признал превосходство России по количеству военной техники
Сырский признал превосходство России по количеству военной техники - 24.07.2024, ПРАЙМ
Сырский признал превосходство России по количеству военной техники
Российская армия имеет значительное превосходство в военной технике по сравнению с украинской. Такое мнение в беседе с британской газетой The Guardian выразил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:20+0300
2024-07-24T10:20+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская армия имеет значительное превосходство в военной технике по сравнению с украинской. Такое мнение в беседе с британской газетой The Guardian выразил главком ВСУ Александр Сырский."Когда речь идет о технике, соотношение один к двум или один к трем в их пользу", — отметил он.Он также добавил, что с 2022 года количество российской техники увеличилось, включая удвоение числа танков и утроение артиллерийских систем.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что эксперты полагают, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной благодаря большому количеству солдат и способности экипировать их надежным оружием. Отмечалось также, что России удается достигать поставленные в конфликте цели, переключив экономику на военные нужды.
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украина, россия, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, Александр Сырский
10:20 24.07.2024
 
Сырский признал превосходство России по количеству военной техники

Сырский: у российских войск в два-три раза больше техники, чем у ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская армия имеет значительное превосходство в военной технике по сравнению с украинской. Такое мнение в беседе с британской газетой The Guardian выразил главком ВСУ Александр Сырский.
"Когда речь идет о технике, соотношение один к двум или один к трем в их пользу", — отметил он.
Он также добавил, что с 2022 года количество российской техники увеличилось, включая удвоение числа танков и утроение артиллерийских систем.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что эксперты полагают, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной благодаря большому количеству солдат и способности экипировать их надежным оружием. Отмечалось также, что России удается достигать поставленные в конфликте цели, переключив экономику на военные нужды.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУАлександр Сырский
 
 
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