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ВС России ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, где были катера ВСУ

ВС России ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, где были катера ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ

ВС России ударили по судоремонтному заводу в Измаиле, где были катера ВСУ

ВС России нанесли удар по портовой зоне города Измаил Одесской области, где были расположены судоремонтный завод, терминал с горюче-смазочными материалами и... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:59+0300

2024-07-24T10:59+0300

2024-07-24T10:59+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по портовой зоне города Измаил Одесской области, где были расположены судоремонтный завод, терминал с горюче-смазочными материалами и склад с припасами ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Был удар по судоремонтному заводу, где находились три военных катера на ремонте. Состояние катеров не известно, но была мощная детонация", — отметил он.Он также добавил, что один из ударов был сдвоенным из-за попадания в терминал с горюче-смазочными материалами, а другой удар пришелся на склад в торговом порту. Удар также произошел по административному зданию в порту, где находились около 200 иностранных наемников и офицеров ВСУ, в результате 32 человека получили ранения.Предыдущей ночью в Одесской области и других частях Украины объявили воздушную тревогу, а утром стало известно о повреждениях в порту, нефтебазе и судоремонтном заводе.

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