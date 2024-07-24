https://1prime.ru/20240724/ukraina-850392323.html

"Худший сценарий для ВСУ". Русские двинулись к "воротам в Днепропетровск"

"Худший сценарий для ВСУ". Русские двинулись к "воротам в Днепропетровск" - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Худший сценарий для ВСУ". Русские двинулись к "воротам в Днепропетровск"

ВСУ не могут прийти в себя после апрельского прорыва российской армии в районе Очертина. Сейчас российские войска продолжают продвигаться вперед, сообщает... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:44+0300

2024-07-24T12:44+0300

2024-07-24T12:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ВСУ не могут прийти в себя после апрельского прорыва российской армии в районе Очертина. Сейчас российские войска продолжают продвигаться вперед, сообщает Forbes.Неорганизованность и отсутствие своевременной подготовки в украинских войсках уже привели к неожиданному для Киева прорыву российской армии к западу от Авдеевки. Спустя три месяца ситуация повторилась. Последние недели отличаются невероятно быстрым продвижением российской армии. Только за последние несколько дней российские полки расширили подконтрольные территории более, чем на шесть километров. Невооруженным взглядом видны преимущества Москвы над Киевом, отмечает автор статьи. Российская армия продолжает превосходить ВСУ по численности и вооружению. Этот факт, считает автор статьи, обуславливает частые и мощные атаки России. Однако это не единственная причина ряда неудач украинцев на фронте. Один из важнейших факторов - замешательство украинских командующих.“Российское командование атакует те бригады, где командование и организация хромает, — комментирует ситуацию украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, по-видимому, имея в виду 110-ю мехбригаду и 111-ю бригаду территориальной обороны. — Иными словами, противник ищет не наиболее уязвимые рубежи обороны, а наиболее уязвимые подразделения”.Бутусов также рассказал о худшем для Украины сценарии. Он считает, что перспектива продвижения российских военных до Мирнограда и Покровска может сильно пошатнуть позиции Киева в Днепропетровской области. Эксперт отметил, что украинское командование осознает критичность ситуации и стремится изменить подход.Полный текст читайте на ИноСМИ

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всу, россия, украина