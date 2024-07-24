Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240724/ukraina-850398766.html
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:24+0300
2024-07-24T15:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — отметил журналист.Ранее Каволи признал, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более неопределенным он становится. Он добавил, что одним из главных моментов в таких ситуациях является стремление к быстрой победе, удерживающее от затягивания военных операций, которые могут привести к неожиданным поворотам.Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли.
https://1prime.ru/20240724/vsu-850392482.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
15:24 24.07.2024
 
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Боуз: главком НАТО в Европе Каволи ожидает победу России на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — отметил журналист.
Ранее Каволи признал, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более неопределенным он становится. Он добавил, что одним из главных моментов в таких ситуациях является стремление к быстрой победе, удерживающее от затягивания военных операций, которые могут привести к неожиданным поворотам.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
На Украине женщин-заключенных начали набирать в ВСУ
12:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала