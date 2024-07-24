https://1prime.ru/20240724/ukraina-850398766.html
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:24+0300
2024-07-24T15:24+0300
2024-07-24T15:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — отметил журналист.Ранее Каволи признал, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более неопределенным он становится. Он добавил, что одним из главных моментов в таких ситуациях является стремление к быстрой победе, удерживающее от затягивания военных операций, которые могут привести к неожиданным поворотам.Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли.
https://1prime.ru/20240724/vsu-850392482.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Боуз: главком НАТО в Европе Каволи ожидает победу России на Украине
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — отметил журналист.
Ранее Каволи признал, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более неопределенным он становится. Он добавил, что одним из главных моментов в таких ситуациях является стремление к быстрой победе, удерживающее от затягивания военных операций, которые могут привести к неожиданным поворотам.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли.
На Украине женщин-заключенных начали набирать в ВСУ