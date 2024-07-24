https://1prime.ru/20240724/ukraina-850398766.html

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Окажется на границе". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:24+0300

2024-07-24T15:24+0300

2024-07-24T15:24+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи ожидает победы России на Украине и возможного присутствия российских военных на границах стран НАТО. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Он по сути дела признает, что российские военные победят на Украине и окажутся на границе стран НАТО", — отметил журналист.Ранее Каволи признал, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более неопределенным он становится. Он добавил, что одним из главных моментов в таких ситуациях является стремление к быстрой победе, удерживающее от затягивания военных операций, которые могут привести к неожиданным поворотам.Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли.

https://1prime.ru/20240724/vsu-850392482.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато