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Легендарный хэтчбек Volkswagen вернулся в Россию спустя семь лет

Легендарный хэтчбек Volkswagen вернулся в Россию спустя семь лет - 24.07.2024, ПРАЙМ

Легендарный хэтчбек Volkswagen вернулся в Россию спустя семь лет

Volkswagen Golf, пропавший с российского рынка еще в 2017 году, вновь продается в нашей стране. Новые "Гольфы" теперь поставляются по альтернативным схемам,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T14:42+0300

2024-07-24T14:42+0300

2024-07-24T14:42+0300

авто

спрос на легковые авто

volkswagen

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Volkswagen Golf, пропавший с российского рынка еще в 2017 году, вновь продается в нашей стране. Новые "Гольфы" теперь поставляются по альтернативным схемам, выяснили "Автоновости дня".Экземпляр 2024 года выпуска в богатой комплектации Exclusive можно заказать у компании из Владивостока за примерно три миллиона рублей. Хэтчбеки также можно купить в Находке и Благовещенске, однако там с учетом сопутствующих расходов машины предлагают за 3,2 и 3,9 миллиона соответственно. При этом в наличии есть только один новый Golf — "частник" из Краснодара продает его за 3,7 миллиона. Golf немецкой компании стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Его производство началось еще в 1974 году.

https://1prime.ru/20240712/avto-850051435.html

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авто, спрос на легковые авто, volkswagen