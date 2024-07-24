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На Украине женщин-заключенных начали набирать в ВСУ

На Украине женщин-заключенных начали набирать в ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ

На Украине женщин-заключенных начали набирать в ВСУ

В украинские войска начали набирать женщин-заключенных, семь из них уже в обмен на освобождение заключили первые контракты с ВСУ, сообщил минюст Украины. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:47+0300

2024-07-24T12:47+0300

2024-07-24T12:47+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В украинские войска начали набирать женщин-заключенных, семь из них уже в обмен на освобождение заключили первые контракты с ВСУ, сообщил минюст Украины. "Семеро женщин, отбывавших наказание в тюрьме, заключили контракты с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечается, это первые женщины-заключенные, которые поступили на службу в ВСУ после начала вербовки преступников в войска. По данным Минюста, в ряды ВСУ с момента принятия закона, предусматривающего вербовку осужденных, вступил 6101 человек, 3823 из них уже приступили к обучению. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее заявил, что спрос на мобилизацию в ряды ВСУ среди заключенных уменьшился. Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в войсках пожелали около 4 тысяч осужденных. В конце мая в офисе генерального прокурора сообщили, что в ряды вооруженных сил уже вступили почти 800 осужденных. В середине июня телеканал CNN со ссылкой на главу Минюста Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в войска подали порядка 5 тысяч осужденных, из них почти 2 тысячи прошли военно-врачебную комиссию и освобождены по решению суда для мобилизации. Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало в конце июня, что шесть украинских заключенных, ранее согласившиеся мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области. При них было оружие.

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