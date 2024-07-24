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Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ
Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ - 24.07.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ
В Кремле знают о договоренности по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:17+0300
2024-07-24T13:20+0300
wildberries
кремль
дмитрий песков
татьяна бакальчук
рамзан кадыров
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Кремле знают о договоренности по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, было письмо [о сделке]. Ранее нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать", - рассказал он журналистам. При этмо Песков подчеркнул, что исполнитель сделки - не госструктуры, в этой ситуации "дело за какими-то корпоративными действиями".Татьяна Бакальчук во вторник сообщила о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, супругом Татьяны, и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. В конце июня Wildberries и Russ объявили о создании новейшей цифровой торговой платформы.
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wildberries, кремль, дмитрий песков, татьяна бакальчук, рамзан кадыров
Wildberries, Кремль, Дмитрий Песков, Татьяна Бакальчук, Рамзан Кадыров
13:17 24.07.2024 (обновлено: 13:20 24.07.2024)
 
Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ

Песков о ситуации с Wildberries: не вмешиваемся в корпоративные и семейные дела

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Кремле знают о договоренности по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, было письмо [о сделке]. Ранее нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать", - рассказал он журналистам. При этмо Песков подчеркнул, что исполнитель сделки - не госструктуры, в этой ситуации "дело за какими-то корпоративными действиями".
Татьяна Бакальчук во вторник сообщила о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.
Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, супругом Татьяны, и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. В конце июня Wildberries и Russ объявили о создании новейшей цифровой торговой платформы.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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WildberriesКремльДмитрий ПесковТатьяна БакальчукРамзан Кадыров
 
 
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