https://1prime.ru/20240724/wildberries-850393308.html

Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ

Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ - 24.07.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал скандал вокруг объединения Wildberries и Russ

В Кремле знают о договоренности по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:17+0300

2024-07-24T13:17+0300

2024-07-24T13:20+0300

wildberries

кремль

дмитрий песков

татьяна бакальчук

рамзан кадыров

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Кремле знают о договоренности по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не могут вмешиваться в корпоративные и семейные дела, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, было письмо [о сделке]. Ранее нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать", - рассказал он журналистам. При этмо Песков подчеркнул, что исполнитель сделки - не госструктуры, в этой ситуации "дело за какими-то корпоративными действиями".Татьяна Бакальчук во вторник сообщила о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, супругом Татьяны, и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ - оператором наружной рекламы. В конце июня Wildberries и Russ объявили о создании новейшей цифровой торговой платформы.

https://1prime.ru/20240724/wildberries-850384124.html

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wildberries, кремль, дмитрий песков, татьяна бакальчук, рамзан кадыров