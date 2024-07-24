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Юань начал торги 24 июля снижением

Юань начал торги 24 июля снижением - 24.07.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 24 июля снижением

Курс рубля в начале торгов среды растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 3 копейки, до 11,82 рубля.

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россия, мосбиржа, юань