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Юань начал торги 24 июля снижением
Юань начал торги 24 июля снижением - 24.07.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 24 июля снижением
Курс рубля в начале торгов среды растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:07+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 3 копейки, до 11,82 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 24 июля снижением
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,82 рубля
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 3 копейки, до 11,82 рубля.