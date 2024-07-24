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Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке
Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке - 24.07.2024, ПРАЙМ
Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке
Трое россиян погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского судна Argos Georgia, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:42+0300
2024-07-24T12:43+0300
происшествия
мария захарова
погибшие
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МОСКВА, 24 июл-ПРАЙМ. Трое россиян погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского судна Argos Georgia, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее сообщалось, что судно затонуло в понедельник. Корабль, по данным телерадиокомпании NRK, принадлежал норвежской компании Ervik Havfiske и ходил под флагом острова Святой Елены.Захарова отметила, что по судну появились дополнения."По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим",- заявила дипломат.
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мария захарова, погибшие
Происшествия, Мария Захарова, погибшие
12:42 24.07.2024 (обновлено: 12:43 24.07.2024)
 
Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке

Захарова заявила, что трое россиян погибли в крушении судна в Южной Америке

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл-ПРАЙМ. Трое россиян погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского судна Argos Georgia, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что судно затонуло в понедельник. Корабль, по данным телерадиокомпании NRK, принадлежал норвежской компании Ervik Havfiske и ходил под флагом острова Святой Елены.
Захарова отметила, что по судну появились дополнения.
"По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим",- заявила дипломат.
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