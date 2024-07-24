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Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке

Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке - 24.07.2024, ПРАЙМ

Захарова подтвердила гибель россиян при крушении судна в Южной Америке

Трое россиян погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского судна Argos Georgia, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:42+0300

2024-07-24T12:42+0300

2024-07-24T12:43+0300

происшествия

мария захарова

погибшие

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МОСКВА, 24 июл-ПРАЙМ. Трое россиян погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского судна Argos Georgia, заявила агентству РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее сообщалось, что судно затонуло в понедельник. Корабль, по данным телерадиокомпании NRK, принадлежал норвежской компании Ervik Havfiske и ходил под флагом острова Святой Елены.Захарова отметила, что по судну появились дополнения."По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим",- заявила дипломат.

https://1prime.ru/20240723/zakharova-850356056.html

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мария захарова, погибшие