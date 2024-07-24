https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850395508.html

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети

Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщает союзникам о перспективах "восстановления справедливого мира". Пользователи соцсети Х раскритиковали его слова. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:56+0300

2024-07-24T13:56+0300

2024-07-24T13:56+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

соцсеть x

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщает союзникам о перспективах "восстановления справедливого мира". Пользователи соцсети Х раскритиковали его слова."Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", - отметил llegalMentellegal.Пользователей также возмутило то, что зеленский продолжает говорить о "нелепой" формуле мира."Иди и заключи мир с Россией", — заявил akwa ibom.Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин говорил, что для завершения конфликта на Украине одной формулы зеленского недостаточно. По мнению кардинала, Россия также должна сидеть за столом переговоров.

https://1prime.ru/20240723/finansy-850365310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, соцсеть x