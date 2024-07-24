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"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети
Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщает союзникам о перспективах "восстановления справедливого мира". Пользователи соцсети Х раскритиковали его слова. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:56+0300
2024-07-24T13:56+0300
2024-07-24T13:56+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
соцсеть x
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщает союзникам о перспективах "восстановления справедливого мира". Пользователи соцсети Х раскритиковали его слова."Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", - отметил llegalMentellegal.Пользователей также возмутило то, что зеленский продолжает говорить о "нелепой" формуле мира."Иди и заключи мир с Россией", — заявил akwa ibom.Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин говорил, что для завершения конфликта на Украине одной формулы зеленского недостаточно. По мнению кардинала, Россия также должна сидеть за столом переговоров.
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владимир зеленский, соцсеть x
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, соцсеть X
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление Зеленского о мире
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский заявил, что Украина сообщает союзникам о перспективах "восстановления справедливого мира". Пользователи соцсети Х
раскритиковали его слова.
"Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", - отметил llegalMentellegal.
Пользователей также возмутило то, что зеленский продолжает говорить о "нелепой" формуле мира.
"Иди и заключи мир с Россией", — заявил akwa ibom.
Ранее госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин говорил, что для завершения конфликта на Украине одной формулы зеленского недостаточно. По мнению кардинала, Россия также должна сидеть за столом переговоров.
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