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Уже все: рубль растет и растет - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Уже все: рубль растет и растет
Уже все: рубль растет и растет - 25.07.2024, ПРАЙМ
Уже все: рубль растет и растет
В среду, 24 июля, российский рубль уверенно подорожал. Пара доллар/рубль упала на 1,82%, до 86,24, евро/рубль - на 1,93%, до 93,46 руб., юань/рубль - на 0,78%,... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T08:59+0300
2024-07-25T08:59+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду, 24 июля, российский рубль уверенно подорожал. Пара доллар/рубль упала на 1,82%, до 86,24, евро/рубль - на 1,93%, до 93,46 руб., юань/рубль - на 0,78%, до 11,8105 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 25 июля на отметке в 86,5502 руб. за 1 доллар, евро - на 94,3758 руб. за 1 евро.Рубль стоял на месте несколько дней, но последние две сессии ринулся вперед. Его укрепление соотносится и с проходящим налоговым периодом, и с будущим повышением ключевой ставки Банком России. Кроме того, тут может быть включен определенный отложенный эффект, когда курсы "догоняют" рынок.К утру четверга нефть Brent упала в цене до $81,05 за баррель. Нефтяной рынок выглядит достаточно слабо, а продажи на нем явно затянулись. Снижение связано с локальным улучшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также с опубликованными ранее данными по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Помимо этого, сильный доллар США на мировой арене оказывает дополнительное давление на сырьевые котировки.В четверг доллар США будет следовать в пределах 86,00-88,00 рублей. Евровалюта останется в границах 94,00-96,00 рублей. Российский рынок акций накануне сохранил в силе растущий импульс. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,78%, до 3051,76 п., индекс РТС - на 1,66%, до 1110,77 п. Стоит обратить внимание, что ралли в индексе РТС может быть связано со стремительным укреплением рубля. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на четверг становится 3040-3080 п., для валютного - 1095-1130 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:59 25.07.2024
 

Уже все: рубль растет и растет

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду, 24 июля, российский рубль уверенно подорожал. Пара доллар/рубль упала на 1,82%, до 86,24, евро/рубль - на 1,93%, до 93,46 руб., юань/рубль - на 0,78%, до 11,8105 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 25 июля на отметке в 86,5502 руб. за 1 доллар, евро - на 94,3758 руб. за 1 евро.

Рубль стоял на месте несколько дней, но последние две сессии ринулся вперед. Его укрепление соотносится и с проходящим налоговым периодом, и с будущим повышением ключевой ставки Банком России. Кроме того, тут может быть включен определенный отложенный эффект, когда курсы "догоняют" рынок.

К утру четверга нефть Brent упала в цене до $81,05 за баррель. Нефтяной рынок выглядит достаточно слабо, а продажи на нем явно затянулись. Снижение связано с локальным улучшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также с опубликованными ранее данными по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Помимо этого, сильный доллар США на мировой арене оказывает дополнительное давление на сырьевые котировки.

В четверг доллар США будет следовать в пределах 86,00-88,00 рублей. Евровалюта останется в границах 94,00-96,00 рублей.

Российский рынок акций накануне сохранил в силе растущий импульс. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,78%, до 3051,76 п., индекс РТС - на 1,66%, до 1110,77 п. Стоит обратить внимание, что ралли в индексе РТС может быть связано со стремительным укреплением рубля. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на четверг становится 3040-3080 п., для валютного - 1095-1130 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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