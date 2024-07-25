Уже все: рубль растет и растет

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду, 24 июля, российский рубль уверенно подорожал. Пара доллар/рубль упала на 1,82%, до 86,24, евро/рубль - на 1,93%, до 93,46 руб., юань/рубль - на 0,78%, до 11,8105 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 25 июля на отметке в 86,5502 руб. за 1 доллар, евро - на 94,3758 руб. за 1 евро.Рубль стоял на месте несколько дней, но последние две сессии ринулся вперед. Его укрепление соотносится и с проходящим налоговым периодом, и с будущим повышением ключевой ставки Банком России. Кроме того, тут может быть включен определенный отложенный эффект, когда курсы "догоняют" рынок.К утру четверга нефть Brent упала в цене до $81,05 за баррель. Нефтяной рынок выглядит достаточно слабо, а продажи на нем явно затянулись. Снижение связано с локальным улучшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также с опубликованными ранее данными по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Помимо этого, сильный доллар США на мировой арене оказывает дополнительное давление на сырьевые котировки.В четверг доллар США будет следовать в пределах 86,00-88,00 рублей. Евровалюта останется в границах 94,00-96,00 рублей. Российский рынок акций накануне сохранил в силе растущий импульс. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,78%, до 3051,76 п., индекс РТС - на 1,66%, до 1110,77 п. Стоит обратить внимание, что ралли в индексе РТС может быть связано со стремительным укреплением рубля. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на четверг становится 3040-3080 п., для валютного - 1095-1130 п.
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В среду, 24 июля, российский рубль уверенно подорожал. Пара доллар/рубль упала на 1,82%, до 86,24, евро/рубль - на 1,93%, до 93,46 руб., юань/рубль - на 0,78%, до 11,8105 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 25 июля на отметке в 86,5502 руб. за 1 доллар, евро - на 94,3758 руб. за 1 евро.
Рубль стоял на месте несколько дней, но последние две сессии ринулся вперед. Его укрепление соотносится и с проходящим налоговым периодом, и с будущим повышением ключевой ставки Банком России. Кроме того, тут может быть включен определенный отложенный эффект, когда курсы "догоняют" рынок.
К утру четверга нефть Brent упала в цене до $81,05 за баррель. Нефтяной рынок выглядит достаточно слабо, а продажи на нем явно затянулись. Снижение связано с локальным улучшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке, а также с опубликованными ранее данными по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю в США. Помимо этого, сильный доллар США на мировой арене оказывает дополнительное давление на сырьевые котировки.
В четверг доллар США будет следовать в пределах 86,00-88,00 рублей. Евровалюта останется в границах 94,00-96,00 рублей.
Российский рынок акций накануне сохранил в силе растущий импульс. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,78%, до 3051,76 п., индекс РТС - на 1,66%, до 1110,77 п. Стоит обратить внимание, что ралли в индексе РТС может быть связано со стремительным укреплением рубля. Для индекса МосБиржи возможным диапазоном движения на четверг становится 3040-3080 п., для валютного - 1095-1130 п.
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