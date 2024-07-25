https://1prime.ru/20240725/avto-850424782.html
В России снизились цены на один седан
В России снизились цены на один седан - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России снизились цены на один седан
Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:04+0300
2024-07-25T12:04+0300
2024-07-25T12:04+0300
авто
китайские авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231258_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_b81b4e30d8a40437c3987dfc9befca8e.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews."В двух автосалонах стоимость данной модели установлена на уровне 1 700 000 рублей, что на 50 000 рублей ниже официальной начальной цены в 1 750 000 рублей", - сказано в материалах.Как рассказали продавцы, на изменение цен повлияли "летние скидки". При этом в Autonews пояснили, что такие акции помогают стимулировать продажи, поэтому часто используются дилерами.В материалах добавили, что Changan Alsvin - один из лидеров по доступности среди иномарок в России.
https://1prime.ru/20240724/avto-850410446.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850231258_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_e32e922c83c71fbb3343f61cfabbaee9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, китайские авто, россия
Авто, китайские авто, РОССИЯ
В России снизились цены на один седан
AutoNews: в России начались продажи седана Changan Alsvin по сниженной цене
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews
.
"В двух автосалонах стоимость данной модели установлена на уровне 1 700 000 рублей, что на 50 000 рублей ниже официальной начальной цены в 1 750 000 рублей", - сказано в материалах.
Как рассказали продавцы, на изменение цен повлияли "летние скидки". При этом в Autonews пояснили, что такие акции помогают стимулировать продажи, поэтому часто используются дилерами.
В материалах добавили, что Changan Alsvin - один из лидеров по доступности среди иномарок в России.
Производство легковых авто в России выросло за полгода на 62,2 процента