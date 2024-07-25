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В России снизились цены на один седан

В России снизились цены на один седан - 25.07.2024, ПРАЙМ

В России снизились цены на один седан

Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:04+0300

2024-07-25T12:04+0300

2024-07-25T12:04+0300

авто

китайские авто

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews."В двух автосалонах стоимость данной модели установлена на уровне 1 700 000 рублей, что на 50 000 рублей ниже официальной начальной цены в 1 750 000 рублей", - сказано в материалах.Как рассказали продавцы, на изменение цен повлияли "летние скидки". При этом в Autonews пояснили, что такие акции помогают стимулировать продажи, поэтому часто используются дилерами.В материалах добавили, что Changan Alsvin - один из лидеров по доступности среди иномарок в России.

https://1prime.ru/20240724/avto-850410446.html

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авто, китайские авто, россия