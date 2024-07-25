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В России снизились цены на один седан - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В России снизились цены на один седан
В России снизились цены на один седан - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России снизились цены на один седан
Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:04+0300
2024-07-25T12:04+0300
авто
китайские авто
россия
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews."В двух автосалонах стоимость данной модели установлена на уровне 1 700 000 рублей, что на 50 000 рублей ниже официальной начальной цены в 1 750 000 рублей", - сказано в материалах.Как рассказали продавцы, на изменение цен повлияли "летние скидки". При этом в Autonews пояснили, что такие акции помогают стимулировать продажи, поэтому часто используются дилерами.В материалах добавили, что Changan Alsvin - один из лидеров по доступности среди иномарок в России.
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авто, китайские авто, россия
Авто, китайские авто, РОССИЯ
12:04 25.07.2024
 
В России снизились цены на один седан

AutoNews: в России начались продажи седана Changan Alsvin по сниженной цене

CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)Автомобиль Changan Alsvin
Автомобиль Changan Alsvin - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Цены на китайский седан Changan Alsvin в некоторых российских дилерских центрах снизились, сообщает портал Autonews.
"В двух автосалонах стоимость данной модели установлена на уровне 1 700 000 рублей, что на 50 000 рублей ниже официальной начальной цены в 1 750 000 рублей", - сказано в материалах.
Как рассказали продавцы, на изменение цен повлияли "летние скидки". При этом в Autonews пояснили, что такие акции помогают стимулировать продажи, поэтому часто используются дилерами.
В материалах добавили, что Changan Alsvin - один из лидеров по доступности среди иномарок в России.
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