https://1prime.ru/20240725/avtomobil-850432987.html

В России появился седан Geely Preface

В России появился седан Geely Preface - 25.07.2024, ПРАЙМ

В России появился седан Geely Preface

В России заметили первую партию седанов Geely Preface, которые поступят в продажу уже в этом году, сообщает издание "Китайские автомобили". | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T16:18+0300

2024-07-25T16:18+0300

2024-07-25T16:24+0300

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В России заметили первую партию седанов Geely Preface, которые поступят в продажу уже в этом году, сообщает издание "Китайские автомобили".Седан выполнен на платформе CMA, которая была разработана Geely совместно с шведской компанией Volvo. Автомобиль отличается традиционной для России бензиновой силовой установкой. Информация о форсировке двигателя и коробке передач пока не разглашается, однако в Китае Geely Preface представлен в двух вариантах: с турбомотором на 2 литра мощностью в 190 л.с., семиступенчатой трансмиссией и двойным сцеплением и более мощный вариант - 238 л.с. и 8-скоростной АКП Aisin.Габариты новинки немного превосходят Chery Arrizo 8. Внутри автомобиля предустановлены 13,2-дюймовый центральный экран с портретной ориентацией и цифровая панель приборов с диагональю 10,2 дюйма. При этом физические кнопки в салоне практически полностью отсутствуют. Седан также оборудован вентиляция передних кресел и уникальной системой отслеживания различных показателей здоровья у пассажиров - например, артериального давления, сердечного пульса и других.Цена на китайскую новинку пока не объявлена.

https://1prime.ru/20240725/dorogi-850425612.html

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автомобили geely, россия, авторынок рф, авто