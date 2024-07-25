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В России появился седан Geely Preface - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В России появился седан Geely Preface
В России появился седан Geely Preface - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России появился седан Geely Preface
В России заметили первую партию седанов Geely Preface, которые поступят в продажу уже в этом году, сообщает издание "Китайские автомобили". | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:18+0300
2024-07-25T16:24+0300
автомобили geely
россия
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авто
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В России заметили первую партию седанов Geely Preface, которые поступят в продажу уже в этом году, сообщает издание "Китайские автомобили".Седан выполнен на платформе CMA, которая была разработана Geely совместно с шведской компанией Volvo. Автомобиль отличается традиционной для России бензиновой силовой установкой. Информация о форсировке двигателя и коробке передач пока не разглашается, однако в Китае Geely Preface представлен в двух вариантах: с турбомотором на 2 литра мощностью в 190 л.с., семиступенчатой трансмиссией и двойным сцеплением и более мощный вариант - 238 л.с. и 8-скоростной АКП Aisin.Габариты новинки немного превосходят Chery Arrizo 8. Внутри автомобиля предустановлены 13,2-дюймовый центральный экран с портретной ориентацией и цифровая панель приборов с диагональю 10,2 дюйма. При этом физические кнопки в салоне практически полностью отсутствуют. Седан также оборудован вентиляция передних кресел и уникальной системой отслеживания различных показателей здоровья у пассажиров - например, артериального давления, сердечного пульса и других.Цена на китайскую новинку пока не объявлена.
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автомобили geely, россия, авторынок рф, авто
автомобили Geely, РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
16:18 25.07.2024 (обновлено: 16:24 25.07.2024)
 
В России появился седан Geely Preface

"Китайские автомобили": в России появились первые седаны Geely Preface

© Фото : Geely AutoАвтомобиль Geely Preface
Автомобиль Geely Preface - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Geely Auto
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. В России заметили первую партию седанов Geely Preface, которые поступят в продажу уже в этом году, сообщает издание "Китайские автомобили".
Седан выполнен на платформе CMA, которая была разработана Geely совместно с шведской компанией Volvo. Автомобиль отличается традиционной для России бензиновой силовой установкой. Информация о форсировке двигателя и коробке передач пока не разглашается, однако в Китае Geely Preface представлен в двух вариантах: с турбомотором на 2 литра мощностью в 190 л.с., семиступенчатой трансмиссией и двойным сцеплением и более мощный вариант - 238 л.с. и 8-скоростной АКП Aisin.
Габариты новинки немного превосходят Chery Arrizo 8. Внутри автомобиля предустановлены 13,2-дюймовый центральный экран с портретной ориентацией и цифровая панель приборов с диагональю 10,2 дюйма. При этом физические кнопки в салоне практически полностью отсутствуют. Седан также оборудован вентиляция передних кресел и уникальной системой отслеживания различных показателей здоровья у пассажиров - например, артериального давления, сердечного пульса и других.
Цена на китайскую новинку пока не объявлена.
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автомобили GeelyРОССИЯавторынок РФАвто
 
 
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