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Байден выступил с обращением к нации
Байден выступил с обращением к нации - 25.07.2024, ПРАЙМ
Байден выступил с обращением к нации
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со спецобращением к нации. В ходе выступления он заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T05:58+0300
2024-07-25T05:58+0300
2024-07-25T05:58+0300
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со спецобращением к нации. В ходе выступления он заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы Белого дома, но принял решение поступиться своими амбициями ради блага американской демократии. "За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", - подчеркнул он.По словам президента, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям."Я сделал свой выбор … Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", - отметил президентРанее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики Байден принял решение не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Вице-президенту еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, как сообщают СМИ, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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сша, джо байден
Байден выступил с обращением к нации
Байден заявил, что поступился амбициями по переизбранию ради блага демократии США
ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со спецобращением к нации. В ходе выступления он заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы Белого дома, но принял решение поступиться своими амбициями ради блага американской демократии.
"За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", - подчеркнул он.
По словам президента, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".
"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку"
Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям.
"Я сделал свой выбор … Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", - отметил президент
Ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики Байден принял решение не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Вице-президенту еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, как сообщают СМИ, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.