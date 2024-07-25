https://1prime.ru/20240725/bayden-850416213.html

Байден выступил с обращением к нации

Байден выступил с обращением к нации - 25.07.2024, ПРАЙМ

Байден выступил с обращением к нации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со спецобращением к нации. В ходе выступления он заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T05:58+0300

2024-07-25T05:58+0300

2024-07-25T05:58+0300

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 июл – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со спецобращением к нации. В ходе выступления он заявил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы Белого дома, но принял решение поступиться своими амбициями ради блага американской демократии. "За последние недели я четко осознал, что мне необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент. Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции", - подчеркнул он.По словам президента, для него "настало время передать эстафету молодому поколению".Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис сильной и способной, заявив, что сделал свой выбор и теперь его предстоит сделать избирателям."Я сделал свой выбор … Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером ... Теперь выбор за вами, американским народом", - отметил президентРанее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики Байден принял решение не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Вице-президенту еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, как сообщают СМИ, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://1prime.ru/20240724/bayden-850404493.html

сша

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сша, джо байден