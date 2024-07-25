https://1prime.ru/20240725/chery-850420304.html
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8 - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8
Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:00+0300
2024-07-25T10:00+0300
2024-07-25T10:00+0300
россия
авто
chery
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда.Отмечается, что автомобиль теперь доступен в комплектациях Active, Comfort и Prime, вместо предыдущих Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Базовая комплектация стала дороже на 50 тысяч рублей, ее стоимость начинается от 2,85 млн рублей.Оснащение включает в себя светодиодные фары, диски диаметром 17 дюймов, задние датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль, отметили в издании.Модель Arrizo 8 также имеет двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач. В моторной линейке также произошли изменения — исчезла модификация с двигателем мощностью 186 лошадиных сил.
https://1prime.ru/20240715/chery-850105818.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081367626b7fd15599cd27f5c5597607.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, chery
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8
"Известия": продажи Chery Arrizo 8 начались в РФ в новых версиях от 2,85 млн руб
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут
"Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда.
Отмечается, что автомобиль теперь доступен в комплектациях Active, Comfort и Prime, вместо предыдущих Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Базовая комплектация стала дороже на 50 тысяч рублей, ее стоимость начинается от 2,85 млн рублей.
Оснащение включает в себя светодиодные фары, диски диаметром 17 дюймов, задние датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль, отметили в издании.
Модель Arrizo 8 также имеет двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач. В моторной линейке также произошли изменения — исчезла модификация с двигателем мощностью 186 лошадиных сил.
Популярная модель Chery оказалась на 400 тысяч рублей дешевле в Белоруссии