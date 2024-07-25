https://1prime.ru/20240725/chery-850420304.html

В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8

В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8 - 25.07.2024, ПРАЙМ

В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8

Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда. | 25.07.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

chery

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда.Отмечается, что автомобиль теперь доступен в комплектациях Active, Comfort и Prime, вместо предыдущих Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Базовая комплектация стала дороже на 50 тысяч рублей, ее стоимость начинается от 2,85 млн рублей.Оснащение включает в себя светодиодные фары, диски диаметром 17 дюймов, задние датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль, отметили в издании.Модель Arrizo 8 также имеет двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач. В моторной линейке также произошли изменения — исчезла модификация с двигателем мощностью 186 лошадиных сил.

https://1prime.ru/20240715/chery-850105818.html

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россия, авто, chery