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В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8 - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8 - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8
Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда. | 25.07.2024, ПРАЙМ
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россия
авто
chery
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда.Отмечается, что автомобиль теперь доступен в комплектациях Active, Comfort и Prime, вместо предыдущих Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Базовая комплектация стала дороже на 50 тысяч рублей, ее стоимость начинается от 2,85 млн рублей.Оснащение включает в себя светодиодные фары, диски диаметром 17 дюймов, задние датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль, отметили в издании.Модель Arrizo 8 также имеет двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач. В моторной линейке также произошли изменения — исчезла модификация с двигателем мощностью 186 лошадиных сил.
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россия, авто, chery
РОССИЯ, Авто, Chery
10:00 25.07.2024
 
В России представили обновленные версии седана Chery Arrizo 8

"Известия": продажи Chery Arrizo 8 начались в РФ в новых версиях от 2,85 млн руб

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций своего седана Arrizo 8 в России, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу бренда.
Отмечается, что автомобиль теперь доступен в комплектациях Active, Comfort и Prime, вместо предыдущих Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Базовая комплектация стала дороже на 50 тысяч рублей, ее стоимость начинается от 2,85 млн рублей.
Оснащение включает в себя светодиодные фары, диски диаметром 17 дюймов, задние датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль, отметили в издании.
Модель Arrizo 8 также имеет двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач. В моторной линейке также произошли изменения — исчезла модификация с двигателем мощностью 186 лошадиных сил.
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