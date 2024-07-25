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Эксперт рассказал, как можно сэкономить при проезде по платной трассе - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как можно сэкономить при проезде по платной трассе
Эксперт рассказал, как можно сэкономить при проезде по платной трассе - 25.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как можно сэкономить при проезде по платной трассе
Несмотря на стоимость проезда, многие россияне пользуются платными трассами из-за их удобства. Автоэксперт Сергей Шерстенников рассказал, как можно сэкономить... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:45+0300
2024-07-25T13:37+0300
экономия
авто
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Несмотря на стоимость проезда, многие россияне пользуются платными трассами из-за их удобства. Автоэксперт Сергей Шерстенников рассказал, как можно сэкономить на такой дороге, сообщает автомобильный журнал Quto.На обычных трассах немногие разгоняются до скорости, превышающей 110 километров в час, а потому не знают, что при таком показателе расход бензина резко увеличивается. Чем больше скорость, тем быстрее расходуется топливо, отмечает эксперт. Особенно сильно это отражается на кроссоверах.Дело в том, продолжает Сергей Шерстенников, что соблазн разогнаться до высокой скорости на платной дороге провоцирует быстрый расход бензина. Поэтому самый действенный и простой способ экономии при использовании платных трасс - ехать на обычной скорости, не превышающей показатель в 110 километров в час.
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экономия, авто
экономия, Авто
12:45 25.07.2024 (обновлено: 13:37 25.07.2024)
 
Эксперт рассказал, как можно сэкономить при проезде по платной трассе

Эксперт рассказал о простом способе сэкономить при проезде по платной трассе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы Москва - Казань - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Несмотря на стоимость проезда, многие россияне пользуются платными трассами из-за их удобства. Автоэксперт Сергей Шерстенников рассказал, как можно сэкономить на такой дороге, сообщает автомобильный журнал Quto.
На обычных трассах немногие разгоняются до скорости, превышающей 110 километров в час, а потому не знают, что при таком показателе расход бензина резко увеличивается. Чем больше скорость, тем быстрее расходуется топливо, отмечает эксперт. Особенно сильно это отражается на кроссоверах.
Дело в том, продолжает Сергей Шерстенников, что соблазн разогнаться до высокой скорости на платной дороге провоцирует быстрый расход бензина. Поэтому самый действенный и простой способ экономии при использовании платных трасс - ехать на обычной скорости, не превышающей показатель в 110 километров в час.
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экономияАвто
 
 
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