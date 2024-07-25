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Honda сократит деятельность в Китае
Honda сократит деятельность в Китае - 25.07.2024, ПРАЙМ
Honda сократит деятельность в Китае
Японский автоконцерн Honda в октябре и ноябре остановит два завода в Китае из-за высокой конкуренции с электромобилями, сообщило агентство Киодо. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:38+0300
2024-07-25T09:38+0300
2024-07-25T09:38+0300
авто
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ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda в октябре и ноябре остановит два завода в Китае из-за высокой конкуренции с электромобилями, сообщило агентство Киодо. В настоящее время у автоконцерна 6 заводов в Китае. Из-за падения спроса на бензиновые автомобили на фоне высокой конкуренции с электромобилями Honda в октябре закроет завод в провинции Гуандун и остановит работу одного завода в провинции Хубэй в ноябре. Сейчас оба завода производят 290 тысяч автомобилей, то есть примерно 20% от 1,49 миллиона в год, производимых в Китае. В планах компании увеличить производство электромобилей на 240 тысяч в год, но фактически эти планы означают, что общее число произведенных в Китае автомобилей Honda сократится на 50 тысяч в год. Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
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авто, honda, китай
Honda сократит деятельность в Китае
Honda остановит два завода в Китае и сократит производство в стране на 50 тысяч авто в год
ТОКИО, 25 июл – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Honda в октябре и ноябре остановит два завода в Китае из-за высокой конкуренции с электромобилями, сообщило агентство Киодо.
В настоящее время у автоконцерна 6 заводов в Китае. Из-за падения спроса на бензиновые автомобили на фоне высокой конкуренции с электромобилями Honda в октябре закроет завод в провинции Гуандун и остановит работу одного завода в провинции Хубэй в ноябре.
Сейчас оба завода производят 290 тысяч автомобилей, то есть примерно 20% от 1,49 миллиона в год, производимых в Китае. В планах компании увеличить производство электромобилей на 240 тысяч в год, но фактически эти планы означают, что общее число произведенных в Китае автомобилей Honda сократится на 50 тысяч в год.
Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
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