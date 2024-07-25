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Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ - 25.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240725/kontrnastup-850427872.html
Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ
Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ - 25.07.2024, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ
Полномасштабное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы невозможно из-за нехватки боеприпасов и солдат. Таким мнением поделился побывавший на Украине журналист... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T13:14+0300
2024-07-25T13:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полномасштабное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы невозможно из-за нехватки боеприпасов и солдат. Таким мнением поделился побывавший на Украине журналист французского издания Le Monde Эммануэль Гриншпан."О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно... боеприпасов и бронетехники, а также... доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — сказано в материале газеты.Ранее сообщалось, что поставки боеприпасов с Запада возобновились, но их все равно недостаточно.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, но является полным провалом. Как отмечал бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
13:14 25.07.2024 (обновлено: 13:34 25.07.2024)
 
Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ

Le Monde: новый "контрнаступ" ВСУ не ожидается, они лишь обороняются

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полномасштабное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы невозможно из-за нехватки боеприпасов и солдат. Таким мнением поделился побывавший на Украине журналист французского издания Le Monde Эммануэль Гриншпан.
"О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно... боеприпасов и бронетехники, а также... доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — сказано в материале газеты.
Ранее сообщалось, что поставки боеприпасов с Запада возобновились, но их все равно недостаточно.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, но является полным провалом. Как отмечал бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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