https://1prime.ru/20240725/kontrnastup-850427872.html

Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ

Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ - 25.07.2024, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ

Полномасштабное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы невозможно из-за нехватки боеприпасов и солдат. Таким мнением поделился побывавший на Украине журналист... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T13:14+0300

2024-07-25T13:14+0300

2024-07-25T13:34+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Полномасштабное контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы невозможно из-за нехватки боеприпасов и солдат. Таким мнением поделился побывавший на Украине журналист французского издания Le Monde Эммануэль Гриншпан."О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи. Нет достаточно... боеприпасов и бронетехники, а также... доступных недавно поступивших на службу обученных штурмовых отрядов. Украинцы в оборонительной позиции на всех фронтах", — сказано в материале газеты.Ранее сообщалось, что поставки боеприпасов с Запада возобновились, но их все равно недостаточно.ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, но является полным провалом. Как отмечал бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

https://1prime.ru/20240725/krakh-850423735.html

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украина, всу