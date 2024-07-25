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Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом - 25.07.2024, ПРАЙМ
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом
Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:28+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes.По информации издания, российские войска в этой местности продвинулись на шесть с половиной километров, окружив украинские батальоны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинские войска держатся, несмотря на отсутствие приказа к отступлению.Как отмечается, передовая бригада ВСУ потерпела крах из-за проблем с командованием и управлением. Также отмечены случаи хаотичного отхода пехотных бригад, что усугубило ситуацию.Элитная 47-я механизированная бригада пыталась предотвратить прорыв, но не смогла сдержать противника.Украинский корреспондент Юрий Бутусов указывает на проблемы с управлением и организацией действий.В статье приводится мнение главкома ВСУ Александра Сырского — как утверждается, он выступает против того, чтобы "стоять до последнего", и подчеркивает важность сохранения жизней солдат.Как пишет журнал, на поле боя российские и украинские войска осуществляют снабжение окруженных сил с помощью беспилотников. Однако дроны не могут обеспечить длительное снабжение и эвакуацию раненых.Автор прогнозирует, что в сложившейся ситуации окруженным батальонам придется пробиваться на запад или ждать помощи от своих войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
11:28 25.07.2024
 
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом

Forbes: бригада ВСУ под Прогрессом потерпела крах из-за проблем с командованием

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes.
По информации издания, российские войска в этой местности продвинулись на шесть с половиной километров, окружив украинские батальоны.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом украинские войска держатся, несмотря на отсутствие приказа к отступлению.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
10:21
Как отмечается, передовая бригада ВСУ потерпела крах из-за проблем с командованием и управлением. Также отмечены случаи хаотичного отхода пехотных бригад, что усугубило ситуацию.
Элитная 47-я механизированная бригада пыталась предотвратить прорыв, но не смогла сдержать противника.
Украинский корреспондент Юрий Бутусов указывает на проблемы с управлением и организацией действий.
В статье приводится мнение главкома ВСУ Александра Сырского — как утверждается, он выступает против того, чтобы "стоять до последнего", и подчеркивает важность сохранения жизней солдат.
Как пишет журнал, на поле боя российские и украинские войска осуществляют снабжение окруженных сил с помощью беспилотников. Однако дроны не могут обеспечить длительное снабжение и эвакуацию раненых.
Автор прогнозирует, что в сложившейся ситуации окруженным батальонам придется пробиваться на запад или ждать помощи от своих войск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
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