https://1prime.ru/20240725/krakh-850423735.html
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом - 25.07.2024, ПРАЙМ
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом
Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T11:28+0300
2024-07-25T11:28+0300
2024-07-25T11:28+0300
спецоперация на украине
украина
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes.По информации издания, российские войска в этой местности продвинулись на шесть с половиной километров, окружив украинские батальоны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинские войска держатся, несмотря на отсутствие приказа к отступлению.Как отмечается, передовая бригада ВСУ потерпела крах из-за проблем с командованием и управлением. Также отмечены случаи хаотичного отхода пехотных бригад, что усугубило ситуацию.Элитная 47-я механизированная бригада пыталась предотвратить прорыв, но не смогла сдержать противника.Украинский корреспондент Юрий Бутусов указывает на проблемы с управлением и организацией действий.В статье приводится мнение главкома ВСУ Александра Сырского — как утверждается, он выступает против того, чтобы "стоять до последнего", и подчеркивает важность сохранения жизней солдат.Как пишет журнал, на поле боя российские и украинские войска осуществляют снабжение окруженных сил с помощью беспилотников. Однако дроны не могут обеспечить длительное снабжение и эвакуацию раненых.Автор прогнозирует, что в сложившейся ситуации окруженным батальонам придется пробиваться на запад или ждать помощи от своих войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240725/novobrantsy-850421414.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом
Forbes: бригада ВСУ под Прогрессом потерпела крах из-за проблем с командованием
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ.
Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes
.
По информации издания, российские войска в этой местности продвинулись на шесть с половиной километров, окружив украинские батальоны.
При этом украинские войска держатся, несмотря на отсутствие приказа к отступлению.
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
Как отмечается, передовая бригада ВСУ потерпела крах из-за проблем с командованием и управлением. Также отмечены случаи хаотичного отхода пехотных бригад, что усугубило ситуацию.
Элитная 47-я механизированная бригада пыталась предотвратить прорыв, но не смогла сдержать противника.
Украинский корреспондент Юрий Бутусов указывает на проблемы с управлением и организацией действий.
В статье приводится мнение главкома ВСУ Александра Сырского — как утверждается, он выступает против того, чтобы "стоять до последнего", и подчеркивает важность сохранения жизней солдат.
Как пишет журнал, на поле боя российские и украинские войска осуществляют снабжение окруженных сил с помощью беспилотников. Однако дроны не могут обеспечить длительное снабжение и эвакуацию раненых.
Автор прогнозирует, что в сложившейся ситуации окруженным батальонам придется пробиваться на запад или ждать помощи от своих войск.