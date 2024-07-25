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Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом

Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом - 25.07.2024, ПРАЙМ

Крах. Бригада ВСУ оказалась в окружении под Прогрессом

Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:28+0300

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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Два батальона ВСУ оказались в окружении под поселком Прогресс, пишет Forbes.По информации издания, российские войска в этой местности продвинулись на шесть с половиной километров, окружив украинские батальоны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом украинские войска держатся, несмотря на отсутствие приказа к отступлению.Как отмечается, передовая бригада ВСУ потерпела крах из-за проблем с командованием и управлением. Также отмечены случаи хаотичного отхода пехотных бригад, что усугубило ситуацию.Элитная 47-я механизированная бригада пыталась предотвратить прорыв, но не смогла сдержать противника.Украинский корреспондент Юрий Бутусов указывает на проблемы с управлением и организацией действий.В статье приводится мнение главкома ВСУ Александра Сырского — как утверждается, он выступает против того, чтобы "стоять до последнего", и подчеркивает важность сохранения жизней солдат.Как пишет журнал, на поле боя российские и украинские войска осуществляют снабжение окруженных сил с помощью беспилотников. Однако дроны не могут обеспечить длительное снабжение и эвакуацию раненых.Автор прогнозирует, что в сложившейся ситуации окруженным батальонам придется пробиваться на запад или ждать помощи от своих войск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, всу