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Прыгай выше потолка: российскую нефть уже прибрали к рукам

Прыгай выше потолка: российскую нефть уже прибрали к рукам - 25.07.2024, ПРАЙМ

Прыгай выше потолка: российскую нефть уже прибрали к рукам

Одна из стран Азии – Индонезия – возобновит закупки российской нефти. По данным Reuters, государственная нефтегазовая компания Pertamina включила российские... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T04:04+0300

2024-07-25T04:04+0300

2024-07-25T04:04+0300

энергетика

поставки нефти

российская нефть

мировой рынок нефти

мировой нефтяной рынок

потолок цен на нефть

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МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. Одна из стран Азии – Индонезия – возобновит закупки российской нефти. По данным Reuters, государственная нефтегазовая компания Pertamina включила российские сорта Urals и Sokol в свои тендерные списки на сентябрь. Как это отразится на российском экспорте и можно ли говорить о расширении географии поставок, читайте в материале "Прайма".Производство в минусе, потребление в плюсе Власти Индонезии объясняют закупки стремлением сдержать рост цен на энергоносители на фоне падения внутренней добычи. Экономика страны активно растет, уступая лишь Вьетнаму и Филиппинам. Но внутреннее производство сырой нефти в Индонезии упало ниже 600 тысяч баррелей в сутки, а потребление, напротив, увеличилось до более чем 1,6 миллиона баррелей в сутки. До конца года ситуация вряд ли изменится, прогнозируют местные чиновники.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ результате страна фиксирует увеличение нефтяного импорта. В июне он составил 3,27 миллиарда долларов. Это почти на 50% больше майского показателя (2,75 миллиарда долларов). К уровню июня прошлого года (2,22 миллиарда долларов) рост еще серьезнее.Это влияет на общую статистику: по данным Центрального статистического управления Индонезии (BPS), в июне 2024 года экспорт составил 20,8 миллиарда долларов. Торговый профицит пока сохраняется - импорт был на уровне 18,4 миллиарда. Но стоимость нефти Brent за год подскочила на 10 долларов за баррель – с 75 до 85 долларов. Есть риск уйти в минус. Все это ложится тяжелым бременем на индонезийскую экономику и мешает росту.Но вряд ли российская нефть существенно улучшит ситуацию. Пока речь идет лишь о разовых контрактах, а не о серьезных объемах и долгосрочных соглашениях. "Тем более, на официальном уровне Pertamina готова закупать российскую нефть только при условии соблюдения "потолка цен", а это невыгодно российским поставщикам: основной объем российской нефти сейчас продается заметно выше 60 долларов за баррель, в том числе благодаря снижению стоимости транспортировки", - рассуждает директор по исследованиям и развитию Фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев.Впрочем, де-факто никто не обязан придерживаться ценового потолка. Ведь он касаются только перевозки, а не покупки. Если нефть уже дошла до покупателя, он может приобрести ее по любой цене. "Именно поэтому неверно предположение, что Россия согласилась на ценовой потолок. Такого вообще не происходит. Появление Индонезии среди покупателей вовсе не означает, что мы стали придерживаться потолка. Нет, мы стремимся продать нефть подороже", - отмечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Есть возможность заработатьPertamina не скрывает, что основная причина интереса к российской нефти – дисконты на нее по сравнению с конкурирующими поставщиками. На российской нефти можно неплохо зарабатывать. Именно это делает, например, Индия. Покупая у нас относительно недорогое сырье, она на своих НПЗ перерабатывает его в нефтепродукты, которые потом продает другим странам.Это не запрещено – ведь речь идет не о перепродаже сырой нефти, на которую наложен формальный запрет от ЕС. Хотя и там случаются казусы со смешиванием сортов. Предполагается, что страны ЕС должны принимать лишь те смеси, по которым поставщик может доказать – "российского следа" в них нет. Однако Bloomberg писал о случаях, когда российскую нефть смешивают с другими сортами и продают в обход санкций через Сингапур. И такие схемы могут работать где угодно. Во всяком случае, дефицита на рынке не наблюдается.При этом ЕК допускает импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти, а также нефтепродуктов, полученных при смешивании российского нефтепродукта. Лазейкой пользуются желающие заработать, например, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Они реализуют свою нефть в Европу, а российскую используют для внутренних нужд, либо продают уже готовые нефтепродукты. Особенно это выгодно Ливии, Алжиру и Марокко за счет короткого транспортного плеча.Индонезия расположена не так удобно, но тоже хочет поучаствовать. Раньше она, возможно, опасалась сотрудничать с Россией из-за санкций и некоей общей "токсичности". Но пример соседних стран показывает, что все возможно и выгодно. Ведь скидки на российскую нефть хоть и уменьшились, но все равно есть. Она дешевле, чем у конкурентов, констатирует Юшков.В очередь за теневыми поставкамиЗа последние полтора–два года структура российского нефтяного экспорта (без учета нефтепродуктов) почти не меняется: не менее 90% поставок идут в три страны – Индию, КНР и Турцию, корректируется лишь соотношение между ними. Доля прочих рынков гораздо ниже: многие уже имеют контракты на весь необходимый объем и чувствительны к санкционному давлению. Значимость российской скидки для них меньше. Кроме того, многие страны не имеют собственных НПЗ для переработки российского сырья.Но России необходимы и другие партнеры, даже если объемы поставок невелики. Ведь благодаря им создается конкуренция, а, значит, появляется возможность уменьшить скидки. Сейчас есть покупатели на отдельные партии - из ЮВА, Африки, Южной Америки. Их география ширится.Доминирование Индии и Китая в импорте российской нефти сохранится еще продолжительное время, возможно увеличение поставок в страны Африки и ЮВА, но этот процесс не будет простым и быстрым, считает Белогорьев.А вот с нефтепродуктами ситуация иная. За последние годы у России сложилась высокодиферсифицированная структура их поставок, что может служить образцом для экспорта как сырой нефти, так и СПГ. Но на каждом из этих рынков свои особенности конкуренции. Общее у них одно – непрозрачность: что и куда идет, можно только догадываться. Как и об истинных размерах теневого флота.По данным Bloomberg, в июне еженедельный экспорт нефти из России вырос до максимального объема с мая 2024 года. Большая часть идет из западных портов России транзитом через Суэцкий канал, но некоторая доля оказывается в Турции. "Нефтепродукты могут быть перемещены с одного судна на другое, причем большинство таких перевозок в настоящее время происходит в Средиземном море, у берегов Марокко или вблизи города Сухар в Омане", — отмечают аналитики агентства.Однако объем прозрачного сотрудничества со странами ЮВА тоже весьма существенный еще с советских времен. Достаточно вспомнить Вьетнам: раньше действовала компания "Вьетсовпетро", занимавшаяся добычей нефти и газа на шельфе. Позже для подобных проектов была создана компания "Зарубежнефть", которая тоже во Вьетнаме активно присутствует. Не исключено, что страны региона достаточно быстро "распробуют" российскую нефть и увеличат объемы покупки. Сырья в России на всех хватит, по крайней мере, в обозримой перспективе.

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https://1prime.ru/20240311/uglevodorody-846132741.html

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

поставки нефти, российская нефть, мировой рынок нефти, мировой нефтяной рынок, потолок цен на нефть