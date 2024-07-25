https://1prime.ru/20240725/neft-850421184.html
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:14+0300
2024-07-25T10:14+0300
2024-07-25T10:14+0300
энергетика
нефть
украина
венгрия
словакия
транзит нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_97826555c62f6625b3ecb556cc6cffc4.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через Украину, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. В понедельник Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" через свою территорию. Как передавало Reuters, Еврокомиссия еще не приняла решение касательно посредничества по вопросу возобновления поставок нефти. Сообщается, что дипломаты стран Евросоюза обсудили этот вопрос в формате закрытой встречи в среду. "В ходе встречи... 11 стран вмешались, чтобы поддержать... взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - говорится в сообщении издания. Как сообщил один из дипломатов, в торговом соглашении, стороной которого является Украина, есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти. Еще один дипломат отметил, что неспособность Словакии импортировать нефть из России повлечет серьезные последствия. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от Москвы не зависит. В Кремле указывали, что сомневаются, что у РФ имеется возможность вступить в диалог с компаниями Украины, отвечающими за транзит нефти.
https://1prime.ru/20240723/vengriya-850362639.html
украина
венгрия
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_db6a4a01e46c6babc901ab81edc9ed16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, украина, венгрия, словакия, транзит нефти
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, транзит нефти
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти РФ через Украину
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через Украину, пишет Financial Times
со ссылкой на дипломатов.
В понедельник Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" через свою территорию. Как передавало Reuters, Еврокомиссия еще не приняла решение касательно посредничества по вопросу возобновления поставок нефти. Сообщается, что дипломаты стран Евросоюза обсудили этот вопрос в формате закрытой встречи в среду.
"В ходе встречи... 11 стран вмешались, чтобы поддержать... взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - говорится в сообщении издания.
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
Как сообщил один из дипломатов, в торговом соглашении, стороной которого является Украина, есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти.
Еще один дипломат отметил, что неспособность Словакии импортировать нефть из России повлечет серьезные последствия.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от Москвы не зависит. В Кремле указывали, что сомневаются, что у РФ имеется возможность вступить в диалог с компаниями Украины, отвечающими за транзит нефти.