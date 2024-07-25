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FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти

FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ

FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти

Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:14+0300

2024-07-25T10:14+0300

2024-07-25T10:14+0300

энергетика

нефть

украина

венгрия

словакия

транзит нефти

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через Украину, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. В понедельник Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" через свою территорию. Как передавало Reuters, Еврокомиссия еще не приняла решение касательно посредничества по вопросу возобновления поставок нефти. Сообщается, что дипломаты стран Евросоюза обсудили этот вопрос в формате закрытой встречи в среду. "В ходе встречи... 11 стран вмешались, чтобы поддержать... взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - говорится в сообщении издания. Как сообщил один из дипломатов, в торговом соглашении, стороной которого является Украина, есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти. Еще один дипломат отметил, что неспособность Словакии импортировать нефть из России повлечет серьезные последствия. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от Москвы не зависит. В Кремле указывали, что сомневаются, что у РФ имеется возможность вступить в диалог с компаниями Украины, отвечающими за транзит нефти.

https://1prime.ru/20240723/vengriya-850362639.html

украина

венгрия

словакия

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нефть, украина, венгрия, словакия, транзит нефти