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FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
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FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти
Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:14+0300
2024-07-25T10:14+0300
энергетика
нефть
украина
венгрия
словакия
транзит нефти
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через Украину, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. В понедельник Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" через свою территорию. Как передавало Reuters, Еврокомиссия еще не приняла решение касательно посредничества по вопросу возобновления поставок нефти. Сообщается, что дипломаты стран Евросоюза обсудили этот вопрос в формате закрытой встречи в среду. "В ходе встречи... 11 стран вмешались, чтобы поддержать... взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - говорится в сообщении издания. Как сообщил один из дипломатов, в торговом соглашении, стороной которого является Украина, есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти. Еще один дипломат отметил, что неспособность Словакии импортировать нефть из России повлечет серьезные последствия. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от Москвы не зависит. В Кремле указывали, что сомневаются, что у РФ имеется возможность вступить в диалог с компаниями Украины, отвечающими за транзит нефти.
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венгрия
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нефть, украина, венгрия, словакия, транзит нефти
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, транзит нефти
10:14 25.07.2024
 
FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию по транзиту нефти

FT: страны ЕС не поддержали Венгрию и Словакию в вопросе поставок нефти РФ через Украину

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Б. Криштул
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Государства Европейского союза в ходе встречи дипломатов стран блока отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе возобновления поставок нефти из РФ через Украину, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.
В понедельник Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за действий Киева, остановившего транзит нефти "Лукойла" через свою территорию. Как передавало Reuters, Еврокомиссия еще не приняла решение касательно посредничества по вопросу возобновления поставок нефти. Сообщается, что дипломаты стран Евросоюза обсудили этот вопрос в формате закрытой встречи в среду.
"В ходе встречи... 11 стран вмешались, чтобы поддержать... взгляд (Еврокомиссии), и никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - говорится в сообщении издания.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
23 июля, 15:09
Как сообщил один из дипломатов, в торговом соглашении, стороной которого является Украина, есть пункт, предусматривающий возможность приостановки транзита нефти.
Еще один дипломат отметил, что неспособность Словакии импортировать нефть из России повлечет серьезные последствия.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с поставками нефти в Европу через украинскую территорию является кризисной для получателей, однако от Москвы не зависит. В Кремле указывали, что сомневаются, что у РФ имеется возможность вступить в диалог с компаниями Украины, отвечающими за транзит нефти.
 
ЭнергетикаНефтьУКРАИНАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯтранзит нефти
 
 
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