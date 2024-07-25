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Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти
Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ
Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти
Украина объявила экономическую войну, прекратив транзит нефти российской компании "Лукойл", предназначенной для Словакии и Венгрии. Такое мнение выразил... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T15:57+0300
2024-07-25T16:01+0300
словакия
украина
нефть
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БРАТИСЛАВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украина объявила экономическую войну, прекратив транзит нефти российской компании "Лукойл", предназначенной для Словакии и Венгрии. Такое мнение выразил словацкий депутат Европарламента Любош Блага."То, что сделала Украина, - это буквально объявление экономической войны. Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?" — отметил он в своем Telegram-канале.Блага также отметил, что Словакия в свою очередь отправляет гуманитарную помощь на Украину. По мнению депутата, Киев нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, прекратив транзит нефти из России через свою территорию.Парламентарий призвал Европейскую комиссию прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС, приостановить военную и гуманитарную помощь, а также прервать дипломатические контакты, пока Киев не возобновит транзит нефти.
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словакия, украина, нефть
СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Нефть
15:57 25.07.2024 (обновлено: 16:01 25.07.2024)
 
Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти

Депутат ЕП от Словакии назвал экономической войной остановку Киевом транзита нефти

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 25 июл - ПРАЙМ. Украина объявила экономическую войну, прекратив транзит нефти российской компании "Лукойл", предназначенной для Словакии и Венгрии. Такое мнение выразил словацкий депутат Европарламента Любош Блага.
"То, что сделала Украина, - это буквально объявление экономической войны. Как по-другому понимать остановку поставок нефти из России в Словакию и Венгрию, как не жестокую атаку на наше население?" — отметил он в своем Telegram-канале.
Блага также отметил, что Словакия в свою очередь отправляет гуманитарную помощь на Украину. По мнению депутата, Киев нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, прекратив транзит нефти из России через свою территорию.
Парламентарий призвал Европейскую комиссию прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС, приостановить военную и гуманитарную помощь, а также прервать дипломатические контакты, пока Киев не возобновит транзит нефти.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
В ЕК нет решения по поставкам российской нефти через Украину, сообщили СМИ
Вчера, 18:21
 
СЛОВАКИЯУКРАИНАНефть
 
 
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