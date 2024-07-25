Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240725/neft-850433330.html
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов
Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:25+0300
2024-07-25T16:25+0300
энергетика
нефть
россия
таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg
ДУШАНБЕ, 25 июл – ПРАЙМ. Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на 14,3% в годовом выражении, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов страны. "В рамках индикативного баланса импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из РФ в республику составил в январе-июне 524,2 тысяч тонн, что составляет 54% от общего объема согласованного баланса", - сообщает ведомство. Таджикистан ежегодно согласовывает с Москвой квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов. На 2024 год данная квота составляет 970 тысяч тонн. В пресс-службе минэнерго сообщили, что импорт горюче-смазочных материалов из России в рамках согласованного индикативного баланса за январь-июнь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 65,6 тысяч тонн или на 14,3%. В целом в рамках индикативного баланса Таджикистан в первом полугодии текущего года импортировал из России 236,6 тысячи тонн автомобильного бензина, 223,2 тысячи тонн дизельного топлива, 22,7 тысячи тонн реактивного топлива, 62 тысячи тонны мазута, 27,9 тысячи тонн битума, 5,4 тысячи тонн смазочных материалов и 8,2 тысячи тонн сжиженного углеводородного газа, то есть 67% от всего объема импортированных нефтепродуктов поступили из РФ. Общий объем импорта ГСМ в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года Таджикистан увеличил на 10,3% - до 783,8 тысячи тонн, в том числе 195,4 тысячи сжиженного углеродного газа.
https://1prime.ru/20240725/neft-850432291.html
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_daa9857aa4f318ad114f21a4d3f59d90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, таджикистан
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН
16:25 25.07.2024
 
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов

Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из РФ на 14%, выполнил 54% плана

© fotolia.com / SOMATUSCANI% Нефтяной танкер
% Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 25 июл – ПРАЙМ. Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на 14,3% в годовом выражении, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов страны.
"В рамках индикативного баланса импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из РФ в республику составил в январе-июне 524,2 тысяч тонн, что составляет 54% от общего объема согласованного баланса", - сообщает ведомство.
Таджикистан ежегодно согласовывает с Москвой квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов. На 2024 год данная квота составляет 970 тысяч тонн.
В пресс-службе минэнерго сообщили, что импорт горюче-смазочных материалов из России в рамках согласованного индикативного баланса за январь-июнь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 65,6 тысяч тонн или на 14,3%.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
Депутат ЕП обвинил Киев в развязывании экономической войны из-за нефти
15:57
В целом в рамках индикативного баланса Таджикистан в первом полугодии текущего года импортировал из России 236,6 тысячи тонн автомобильного бензина, 223,2 тысячи тонн дизельного топлива, 22,7 тысячи тонн реактивного топлива, 62 тысячи тонны мазута, 27,9 тысячи тонн битума, 5,4 тысячи тонн смазочных материалов и 8,2 тысячи тонн сжиженного углеводородного газа, то есть 67% от всего объема импортированных нефтепродуктов поступили из РФ.
Общий объем импорта ГСМ в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года Таджикистан увеличил на 10,3% - до 783,8 тысячи тонн, в том числе 195,4 тысячи сжиженного углеродного газа.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯТАДЖИКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала