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Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов - 25.07.2024, ПРАЙМ
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов
Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T16:25+0300
2024-07-25T16:25+0300
2024-07-25T16:25+0300
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таджикистан
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ДУШАНБЕ, 25 июл – ПРАЙМ. Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на 14,3% в годовом выражении, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов страны. "В рамках индикативного баланса импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из РФ в республику составил в январе-июне 524,2 тысяч тонн, что составляет 54% от общего объема согласованного баланса", - сообщает ведомство. Таджикистан ежегодно согласовывает с Москвой квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов. На 2024 год данная квота составляет 970 тысяч тонн. В пресс-службе минэнерго сообщили, что импорт горюче-смазочных материалов из России в рамках согласованного индикативного баланса за январь-июнь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 65,6 тысяч тонн или на 14,3%. В целом в рамках индикативного баланса Таджикистан в первом полугодии текущего года импортировал из России 236,6 тысячи тонн автомобильного бензина, 223,2 тысячи тонн дизельного топлива, 22,7 тысячи тонн реактивного топлива, 62 тысячи тонны мазута, 27,9 тысячи тонн битума, 5,4 тысячи тонн смазочных материалов и 8,2 тысячи тонн сжиженного углеводородного газа, то есть 67% от всего объема импортированных нефтепродуктов поступили из РФ. Общий объем импорта ГСМ в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года Таджикистан увеличил на 10,3% - до 783,8 тысячи тонн, в том числе 195,4 тысячи сжиженного углеродного газа.
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нефть, россия, таджикистан
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из России на 14 процентов
Таджикистан увеличил импорт нефтепродуктов из РФ на 14%, выполнил 54% плана
ДУШАНБЕ, 25 июл – ПРАЙМ. Таджикистан в январе-июне импортировал 54% из согласованных на 2024 год с РФ объемов нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа, при этом импорт вырос на 14,3% в годовом выражении, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов страны.
"В рамках индикативного баланса импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из РФ в республику составил в январе-июне 524,2 тысяч тонн, что составляет 54% от общего объема согласованного баланса", - сообщает ведомство.
Таджикистан ежегодно согласовывает с Москвой квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов. На 2024 год данная квота составляет 970 тысяч тонн.
В пресс-службе минэнерго сообщили, что импорт горюче-смазочных материалов из России в рамках согласованного индикативного баланса за январь-июнь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 65,6 тысяч тонн или на 14,3%.
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В целом в рамках индикативного баланса Таджикистан в первом полугодии текущего года импортировал из России 236,6 тысячи тонн автомобильного бензина, 223,2 тысячи тонн дизельного топлива, 22,7 тысячи тонн реактивного топлива, 62 тысячи тонны мазута, 27,9 тысячи тонн битума, 5,4 тысячи тонн смазочных материалов и 8,2 тысячи тонн сжиженного углеводородного газа, то есть 67% от всего объема импортированных нефтепродуктов поступили из РФ.
Общий объем импорта ГСМ в первом полугодии 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года Таджикистан увеличил на 10,3% - до 783,8 тысячи тонн, в том числе 195,4 тысячи сжиженного углеродного газа.