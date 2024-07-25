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В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев" - 25.07.2024, ПРАЙМ
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В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев" - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"
Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:08+0300
2024-07-25T12:58+0300
авто
кроссовер
nissan
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных "китайцев", пишет портал "Автоновости дня". На одном из классифайдов Kicks продают за 2,05 миллиона рублей. В наличии машины нет, но после заказа компания из Владивостока обещает доставить ее из Китая за месяц или два. Отмечается, что это не гибрид, машина ездит на бензине. Ранее стало известно, что Nissan X-Trail, который до весны 2022-го вместе с Qashqai выпускался в Санкт-Петербурге, вернулся на российский рынок обходными путями. Дилеры и "частники" теперь предлагают его минимум за три миллиона рублей.
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авто, кроссовер, nissan
Авто, кроссовер, Nissan
12:08 25.07.2024 (обновлено: 12:58 25.07.2024)
 
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"

В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks за 2,06 млн рублей

© Фото : NissanАвтомобиль Nissan Kicks
Автомобиль Nissan Kicks - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Nissan
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных "китайцев", пишет портал "Автоновости дня".
На одном из классифайдов Kicks продают за 2,05 миллиона рублей. В наличии машины нет, но после заказа компания из Владивостока обещает доставить ее из Китая за месяц или два. Отмечается, что это не гибрид, машина ездит на бензине.
Ранее стало известно, что Nissan X-Trail, который до весны 2022-го вместе с Qashqai выпускался в Санкт-Петербурге, вернулся на российский рынок обходными путями. Дилеры и "частники" теперь предлагают его минимум за три миллиона рублей.
Международный Женевский автосалон - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Привычный семейный кроссовер Nissan вернулся в Россию и подешевел
19 июля, 12:02
 
АвтокроссоверNissan
 
 
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