https://1prime.ru/20240725/nissan-850425023.html

В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"

В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев" - 25.07.2024, ПРАЙМ

В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"

Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:08+0300

2024-07-25T12:08+0300

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авто

кроссовер

nissan

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных "китайцев", пишет портал "Автоновости дня". На одном из классифайдов Kicks продают за 2,05 миллиона рублей. В наличии машины нет, но после заказа компания из Владивостока обещает доставить ее из Китая за месяц или два. Отмечается, что это не гибрид, машина ездит на бензине. Ранее стало известно, что Nissan X-Trail, который до весны 2022-го вместе с Qashqai выпускался в Санкт-Петербурге, вернулся на российский рынок обходными путями. Дилеры и "частники" теперь предлагают его минимум за три миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240719/nissan-850265846.html

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авто, кроссовер, nissan