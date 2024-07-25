https://1prime.ru/20240725/nissan-850425023.html
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев" - 25.07.2024, ПРАЙМ
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"
Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:08+0300
2024-07-25T12:08+0300
2024-07-25T12:58+0300
авто
кроссовер
nissan
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850426313_200:0:1722:856_1920x0_80_0_0_9c7b6c3a513ca90bfe04279aaaee7bb9.png
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Среди моделей Nissan, поставляемых в Россию по параллельному импорту, появилась новинка — компактный кроссовер Kicks. Он стоит дешевле большинства современных "китайцев", пишет портал "Автоновости дня". На одном из классифайдов Kicks продают за 2,05 миллиона рублей. В наличии машины нет, но после заказа компания из Владивостока обещает доставить ее из Китая за месяц или два. Отмечается, что это не гибрид, машина ездит на бензине. Ранее стало известно, что Nissan X-Trail, который до весны 2022-го вместе с Qashqai выпускался в Санкт-Петербурге, вернулся на российский рынок обходными путями. Дилеры и "частники" теперь предлагают его минимум за три миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240719/nissan-850265846.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850426313_390:0:1531:856_1920x0_80_0_0_2466509ab1d8e8ac19c68930074e650d.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, кроссовер, nissan
В России появился новый кроссовер Nissan дешевле "китайцев"
В России поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks за 2,06 млн рублей