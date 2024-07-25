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"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240725/novobrantsy-850421414.html
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ
Новобранцы на Украине не хотят воевать на передовой из-за усталости и нежелания покидать свои семьи, говорится в материале бельгийского телеканала RTBF. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:21+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Новобранцы на Украине не хотят воевать на передовой из-за усталости и нежелания покидать свои семьи, говорится в материале бельгийского телеканала RTBF."Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают", — рассказала в беседе с телеканалом командир 49-го стрелкового батальона Василина.Военнослужащая добавила, что в самом начале конфликта батальон состоял только из добровольцев, но сейчас все они погибли или получили серьезные ранения. Кроме того, люди, не желающие воевать, оказываются бесполезными на фронте.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
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украина, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
10:21 25.07.2024 (обновлено: 10:22 25.07.2024)
 
"Просто не хотят": на Украине честно рассказали, что происходит в ВСУ

RTBF: новобранцы в ВСУ не хотят воевать за Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Новобранцы на Украине не хотят воевать на передовой из-за усталости и нежелания покидать свои семьи, говорится в материале бельгийского телеканала RTBF.
"Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают", — рассказала в беседе с телеканалом командир 49-го стрелкового батальона Василина.
Военнослужащая добавила, что в самом начале конфликта батальон состоял только из добровольцев, но сейчас все они погибли или получили серьезные ранения. Кроме того, люди, не желающие воевать, оказываются бесполезными на фронте.
В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
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