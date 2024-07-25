Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240725/olimpiada-850421913.html
"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову
"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову
Парижане недовольны тем, как правительство Франции подошло к организации Олимпийских игр. Париж полон охраны и перекрыт металлическими ограждениями, которые... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:34+0300
2024-07-25T10:54+0300
олимпиада
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/98/840239808_0:123:3073:1851_1920x0_80_0_0_d5107c4f24851cac5b4b8ddd482defc4.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Парижане недовольны тем, как правительство Франции подошло к организации Олимпийских игр. Париж полон охраны и перекрыт металлическими ограждениями, которые мешают пешеходам и транспорту, сообщает Politico.Стремясь обеспечить полную безопасность участникам и гостям Олимпийских игр, которые состоятся в этом году в Париже, власти французской столицы перекрыли огромную часть города. Однако закрытие главных станций метро, полос движения автомобилей и даже пешеходных тротуаров негативно отражается на жизни самих парижан, пишет издание."Это самый серьезный вызов для системы безопасности, с каким сталкивались страны-организаторы в мирное время", — заявил журналистам министр внутренних дел Жеральд Дарманен.Уже в эту пятницу состоится церемония открытия Олимпиады, в связи с этим центр города полностью заблокирован для посетителей. Попасть за ограждения могут лишь те, у кого есть специальный QR-код. Его могут получить жители города, чей дом находится в оцепленной зоне, сотрудники заведений, расположенных на этой территории, или гости ресторанов и театров, которые заранее забронировали свои места. Министерство внутренней безопасности сообщает, что через сайт министерства было подано более 200 000 заявок на получение кода.Такие меры вредят не только обычным людям, чья жизнь резко изменилась из-за строгих ограничений, но и бизнесу, который ежедневно теряет огромный процент выручки. К нему относятся кафе и рестораны, магазины, музеи и такси.Несмотря на то, что правительство Франции постаралось максимально заблаговременно предупредить парижан о повышенном уровне безопасности, ежедневно французы продолжают нелестно отзываться о происходящем в столице.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240724/olimpiada-850385023.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/98/840239808_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94cfe2762146a392906fb8624cce0472.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олимпиада, франция
Олимпиада, ФРАНЦИЯ
10:34 25.07.2024 (обновлено: 10:54 25.07.2024)
 
"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову

Politico: парижане разгневаны жесткими ограничениями, введенными из-за Олимпиады

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМОК
МОК - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Парижане недовольны тем, как правительство Франции подошло к организации Олимпийских игр. Париж полон охраны и перекрыт металлическими ограждениями, которые мешают пешеходам и транспорту, сообщает Politico.
Стремясь обеспечить полную безопасность участникам и гостям Олимпийских игр, которые состоятся в этом году в Париже, власти французской столицы перекрыли огромную часть города. Однако закрытие главных станций метро, полос движения автомобилей и даже пешеходных тротуаров негативно отражается на жизни самих парижан, пишет издание.
"Это самый серьезный вызов для системы безопасности, с каким сталкивались страны-организаторы в мирное время", — заявил журналистам министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Уже в эту пятницу состоится церемония открытия Олимпиады, в связи с этим центр города полностью заблокирован для посетителей. Попасть за ограждения могут лишь те, у кого есть специальный QR-код. Его могут получить жители города, чей дом находится в оцепленной зоне, сотрудники заведений, расположенных на этой территории, или гости ресторанов и театров, которые заранее забронировали свои места. Министерство внутренней безопасности сообщает, что через сайт министерства было подано более 200 000 заявок на получение кода.
Олимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК
Вчера, 10:03
Такие меры вредят не только обычным людям, чья жизнь резко изменилась из-за строгих ограничений, но и бизнесу, который ежедневно теряет огромный процент выручки. К нему относятся кафе и рестораны, магазины, музеи и такси.
Несмотря на то, что правительство Франции постаралось максимально заблаговременно предупредить парижан о повышенном уровне безопасности, ежедневно французы продолжают нелестно отзываться о происходящем в столице.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ОлимпиадаФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала