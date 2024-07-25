https://1prime.ru/20240725/olimpiada-850421913.html

"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову

"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Чемпионат по жалобам". Олимпиада перевернула жизнь парижан с ног на голову

Парижане недовольны тем, как правительство Франции подошло к организации Олимпийских игр. Париж полон охраны и перекрыт металлическими ограждениями, которые... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:34+0300

2024-07-25T10:34+0300

2024-07-25T10:54+0300

олимпиада

франция

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Парижане недовольны тем, как правительство Франции подошло к организации Олимпийских игр. Париж полон охраны и перекрыт металлическими ограждениями, которые мешают пешеходам и транспорту, сообщает Politico.Стремясь обеспечить полную безопасность участникам и гостям Олимпийских игр, которые состоятся в этом году в Париже, власти французской столицы перекрыли огромную часть города. Однако закрытие главных станций метро, полос движения автомобилей и даже пешеходных тротуаров негативно отражается на жизни самих парижан, пишет издание."Это самый серьезный вызов для системы безопасности, с каким сталкивались страны-организаторы в мирное время", — заявил журналистам министр внутренних дел Жеральд Дарманен.Уже в эту пятницу состоится церемония открытия Олимпиады, в связи с этим центр города полностью заблокирован для посетителей. Попасть за ограждения могут лишь те, у кого есть специальный QR-код. Его могут получить жители города, чей дом находится в оцепленной зоне, сотрудники заведений, расположенных на этой территории, или гости ресторанов и театров, которые заранее забронировали свои места. Министерство внутренней безопасности сообщает, что через сайт министерства было подано более 200 000 заявок на получение кода.Такие меры вредят не только обычным людям, чья жизнь резко изменилась из-за строгих ограничений, но и бизнесу, который ежедневно теряет огромный процент выручки. К нему относятся кафе и рестораны, магазины, музеи и такси.Несмотря на то, что правительство Франции постаралось максимально заблаговременно предупредить парижан о повышенном уровне безопасности, ежедневно французы продолжают нелестно отзываться о происходящем в столице.Полный текст читайте на ИноСМИ

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олимпиада, франция