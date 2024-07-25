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Новак опроверг трения в ОПЕК+ по поводу перепроизводства нефти

Новак опроверг трения в ОПЕК+ по поводу перепроизводства нефти - 25.07.2024, ПРАЙМ

Новак опроверг трения в ОПЕК+ по поводу перепроизводства нефти

Россия не имеет трений с партнерами в ОПЕК+ по поводу перепроизводства нефти, обсуждения всегда идут конструктивно, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:34+0300

2024-07-25T12:34+0300

2024-07-25T12:36+0300

энергетика

александр новак

опек

сделка опек+

нефть

российская нефть

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия не имеет трений с партнерами в ОПЕК+ по поводу перепроизводства нефти, обсуждения всегда идут конструктивно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас общая нацеленность на то, чтобы обеспечивать балансировку рынка, исполнение соглашений. Мы в постоянном контакте с нашими коллегами. На прошлой неделе я разговаривал с министром (энергетики Саудовской Аравии - ред.)", - сказал Новак. По его словам, нефтяное перепроизводство России - "это совсем мизерная ситуация, это погрешности, которые будут ликвидированы, и обязательства будут выполняться". Минэнерго РФ ранее сообщало, что Россия немного превысила оговоренный в рамках ОПЕК+ уровень добычи нефти в апреле, мае и июне. По словам Новака, в июле Россия тоже несколько недоисполнила сделку. Минэнерго представило обновленный график компенсаций добычи нефти, превысившей целевой уровень в рамках ОПЕК+, в секретариат ОПЕК, будет компенсировать перепроизводство в два этапа: в октябре-ноябре 2024 года и в марте-сентябре 2025 года. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.

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александр новак, опек, сделка опек+, нефть, российская нефть