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"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев - 25.07.2024, ПРАЙМ
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"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев
"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев - 25.07.2024, ПРАЙМ
"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев
Польшу ждет новая волна украинских беженцев осенью и зимой, сообщает BIP. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:01+0300
2024-07-25T10:01+0300
украинские беженцы
польша
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Польшу ждет новая волна украинских беженцев осенью и зимой, сообщает BIP."Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев", — заявил польский глава департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский. Он также подчеркнул, что Варшава готова принять украинцев.Марчинский объяснил, что увеличение числа украинских беженцев связано с усилившимися атаками российской армии на инфраструктуру Украины. Последствия разрушений, отмечает глава департамента, становятся все более ощутимыми для гражданского населения.После начала специальной военной операции сотни тысяч украинцев в рекордно короткие сроки пересекли польскую границу. На сегодняшний день большая часть из приехавших в первые месяцы конфликта проживает в других странах, например, в Германии.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украинские беженцы, польша
украинские беженцы, ПОЛЬША
10:01 25.07.2024
 
"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев

BIP: в Польше готовятся к наплыву украинцев из-за ударов ВС России по инфраструктуре

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Польшу ждет новая волна украинских беженцев осенью и зимой, сообщает BIP.
"Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев", — заявил польский глава департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский. Он также подчеркнул, что Варшава готова принять украинцев.
Марчинский объяснил, что увеличение числа украинских беженцев связано с усилившимися атаками российской армии на инфраструктуру Украины. Последствия разрушений, отмечает глава департамента, становятся все более ощутимыми для гражданского населения.
После начала специальной военной операции сотни тысяч украинцев в рекордно короткие сроки пересекли польскую границу. На сегодняшний день большая часть из приехавших в первые месяцы конфликта проживает в других странах, например, в Германии.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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украинские беженцыПОЛЬША
 
 
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