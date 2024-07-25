https://1prime.ru/20240725/polsha-850420418.html

"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев

"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев - 25.07.2024, ПРАЙМ

"В ближайшие месяцы". В Польше испугались очередного наплыва украинцев

Польшу ждет новая волна украинских беженцев осенью и зимой, сообщает BIP. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:01+0300

2024-07-25T10:01+0300

2024-07-25T10:01+0300

украинские беженцы

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Польшу ждет новая волна украинских беженцев осенью и зимой, сообщает BIP."Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев", — заявил польский глава департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский. Он также подчеркнул, что Варшава готова принять украинцев.Марчинский объяснил, что увеличение числа украинских беженцев связано с усилившимися атаками российской армии на инфраструктуру Украины. Последствия разрушений, отмечает глава департамента, становятся все более ощутимыми для гражданского населения.После начала специальной военной операции сотни тысяч украинцев в рекордно короткие сроки пересекли польскую границу. На сегодняшний день большая часть из приехавших в первые месяцы конфликта проживает в других странах, например, в Германии.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240627/bzhentsy-849553361.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украинские беженцы, польша