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"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
Присутствие американского военного и гражданского персонала на западе Украины может привести к серьезному конфликту с Россией. Такое мнение выразил экс-советник | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:16+0300
2024-07-25T17:16+0300
2024-07-25T17:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Присутствие американского военного и гражданского персонала на западе Украины может привести к серьезному конфликту с Россией. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.В беседе на YouTube-канале Deep Dive он отметил, что сейчас обе стороны ходят по краю пропасти и каждая из них может рано или поздно совершить ошибку."У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация", — заметил Макгрегор.Кроме того, эксперт подчеркнул важность привлечения в Белый дом специалиста, который бы понимал сложность ситуации, с которой сталкивается Вашингтон, как с геополитической точки зрения, так и внутри страны.Российская сторона неоднократно высказывалась против поставок оружия Киеву, так как это только мешает урегулированию конфликта.
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сша, россия, сво
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, СВО
"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России
Макгрегор: на Украине присутствует контингент США, это приведет к конфликту с РФ
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Присутствие американского военного и гражданского персонала на западе Украины может привести к серьезному конфликту с Россией. Такое мнение выразил
экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
В беседе на YouTube-канале Deep Dive он отметил, что сейчас обе стороны ходят по краю пропасти и каждая из них может рано или поздно совершить ошибку.
"У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация", — заметил Макгрегор.
Кроме того, эксперт подчеркнул важность привлечения в Белый дом специалиста, который бы понимал сложность ситуации, с которой сталкивается Вашингтон, как с геополитической точки зрения, так и внутри страны.
Российская сторона неоднократно высказывалась против поставок оружия Киеву, так как это только мешает урегулированию конфликта.
"Были уверены". В США заявили о полном провале плана по России