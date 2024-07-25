https://1prime.ru/20240725/rossiya-850435286.html

"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России

"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Ситуация очень опасная". В США выступили с заявлением о России

Присутствие американского военного и гражданского персонала на западе Украины может привести к серьезному конфликту с Россией. Такое мнение выразил экс-советник | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:16+0300

2024-07-25T17:16+0300

2024-07-25T17:16+0300

спецоперация на украине

сша

россия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/17/847618393_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a22ef42c6fb483833469793d56ecc8.jpg

МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Присутствие американского военного и гражданского персонала на западе Украины может привести к серьезному конфликту с Россией. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.В беседе на YouTube-канале Deep Dive он отметил, что сейчас обе стороны ходят по краю пропасти и каждая из них может рано или поздно совершить ошибку."У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация", — заметил Макгрегор.Кроме того, эксперт подчеркнул важность привлечения в Белый дом специалиста, который бы понимал сложность ситуации, с которой сталкивается Вашингтон, как с геополитической точки зрения, так и внутри страны.Российская сторона неоднократно высказывалась против поставок оружия Киеву, так как это только мешает урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20240724/plan-850401172.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, сво