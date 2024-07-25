https://1prime.ru/20240725/ukraina-850423172.html

"Риск для территорий". В США предупредили Украину об опасной угрозе

"Риск для территорий". В США предупредили Украину об опасной угрозе - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Риск для территорий". В США предупредили Украину об опасной угрозе

Эскалация израильского конфликта может негативно повлиять на военные операции Украины из-за перераспределения военной поддержки, говорится в материале... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T11:11+0300

2024-07-25T11:11+0300

2024-07-25T11:11+0300

спецоперация на украине

украина

израиль

всу

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Эскалация израильского конфликта может негативно повлиять на военные операции Украины из-за перераспределения военной поддержки, говорится в материале американского издания Business Insider."Перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины", — саказано в статье.Отмечается, что перенаправление поставок также увеличит риск для стратегических позиций украинских войск и территорий. Кроме того, Киев рискует столкнуться с проблемой нехватки боеприпасов, так как его союзники имеют ограниченные возможности по производству оружейных снарядов.Ранее западные СМИ уже писали о нехватке у ВСУ боеприпасов. Некоторые высокопоставленные офицеры украинских вооруженных сил даже считают, что эта ситуация может привести к падению линии фронта уже в этим летом.Газета The Wall Street Journal сообщила в начале апреля, что украинское командование вынуждает своих солдат искать неразорвавшиеся снаряды в болотах для последующего использования.

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украина, израиль, всу