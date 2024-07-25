https://1prime.ru/20240725/voennye-850417938.html
Экс-офицер СБУ раскрыл, для чего НАТО направляет военных на Украину
Экс-офицер СБУ раскрыл, для чего НАТО направляет военных на Украину - 25.07.2024, ПРАЙМ
Экс-офицер СБУ раскрыл, для чего НАТО направляет военных на Украину
НАТО направляет на Украину своих офицеров и военных специалистов, чтобы они получили ценный опыт ведения современных боевых действий. Об этом агентству РИА... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T09:12+0300
2024-07-25T09:12+0300
2024-07-25T09:12+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. НАТО направляет на Украину своих офицеров и военных специалистов, чтобы они получили ценный опыт ведения современных боевых действий. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров."(Это) люди, которые едут сейчас на Украину получать ценнейший боевой опыт… Никто (больше) в мире сейчас такого опыта не имеет", — отметил он.По словам Прозорова, альянс направляет своих военнослужащих, чтобы научить их применять современную военную технику в условиях радиоэлектронной борьбы и войне беспилотников.До конфликта на Украине военные НАТО имели опыт борьбы с менее технологически развитыми противниками. Собеседник агентства добавил, что ранее наблюдал, как польские военные разведчики отправлялись на Донбасс с целью получить навыки ведения классической войны.Так, они искали проходы и подходы к позициям противника на линии фронта, где находились артиллерия и минные поля, так же как во время Второй мировой войны.Российская сторона неоднократно высказывалась против поставок оружия Киеву, так как это только мешает урегулированию конфликта.
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украина, нато, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, военные
Экс-офицер СБУ раскрыл, для чего НАТО направляет военных на Украину
Экс-офицер СБУ Прозоров: НАТО направляет своих военных на Украину ради опыта
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. НАТО направляет на Украину своих офицеров и военных специалистов, чтобы они получили ценный опыт ведения современных боевых действий. Об этом агентству РИА Новости рассказал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
"(Это) люди, которые едут сейчас на Украину получать ценнейший боевой опыт… Никто (больше) в мире сейчас такого опыта не имеет", — отметил он.
По словам Прозорова, альянс направляет своих военнослужащих, чтобы научить их применять современную военную технику в условиях радиоэлектронной борьбы и войне беспилотников.
До конфликта на Украине военные НАТО имели опыт борьбы с менее технологически развитыми противниками. Собеседник агентства добавил, что ранее наблюдал, как польские военные разведчики отправлялись на Донбасс с целью получить навыки ведения классической войны.
Так, они искали проходы и подходы к позициям противника на линии фронта, где находились артиллерия и минные поля, так же как во время Второй мировой войны.
Российская сторона неоднократно высказывалась против поставок оружия Киеву, так как это только мешает урегулированию конфликта.
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине