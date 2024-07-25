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Наставник уходит. Европейские политики страшатся будущего без Байдена - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Наставник уходит. Европейские политики страшатся будущего без Байдена
Наставник уходит. Европейские политики страшатся будущего без Байдена - 25.07.2024, ПРАЙМ
Наставник уходит. Европейские политики страшатся будущего без Байдена
После окончания президентского срока демократа Джо Байдена, последнего традиционного атлантиста, Европа больше не сможет опираться на США в политике... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T14:37+0300
2024-07-25T14:50+0300
выборы в сша
дональд трамп
джо байден
сша
европа
политика
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. После окончания президентского срока демократа Джо Байдена, последнего традиционного атлантиста, Европа больше не сможет опираться на США в политике безопасности. Европейские лидеры с тревогой наблюдают за выборами нового главы Белого дома, сообщает американское издание NYT.После начала российско-украинского конфликта Байден фактически сплотил усилия европейских государств вокруг Киева и выступал направляющей фигурой все это время, заявляет автор статьи. Смена американского лидера теперь вызывает двоякие чувства у европейцев.С одной стороны, приверженцы демократов выражают надежду, что новый кандидат сможет составить адекватную конкуренцию тандему Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, и Джей Ди Вэнса, выдвинутого в вице-президенты сенатора. Опасаясь слома существующей системы безопасности в Европе, выстроенной главой Белого дома, европейские лидеры надеются на продолжение линии действующего правительства.С другой стороны, Джо Байден является практически единственным представителем трансатлантизма традиционного толка. Он убежден в неразрывной связи между США и Европой, потому вся его политика так или иначе связана с другим континентом. И это обеспечивает патронаж сильного лидера США над европейскими странами в тяжелый период масштабной конфронтации.Трамп и Вэнс неоднократно заявляли о том, что собираются полностью пересмотреть отношения между США и Североатлантическим альянсом, а также ту роль в блоке, которую в последние годы взял на себя Вашингтон. Кроме того, Трамп рассказал о намерении без промедлений покончить с конфликтом на Украине. Такие резкие заявления, безусловно, настораживают европейских лидеров, отмечает издание. Существует большая вероятность того, что перед Европой встанет выбор: поддержать политику Трампа и остановить помощь Киеву или продолжать поставки вооружений без участия США.“США будут решать собственные проблемы”, — подчеркивает руководитель североамериканской программы киевской исследовательской группы “Украинская призма” Александр Краев. Он считает, что будущий американский президент вне зависимости от своей партийной принадлежности будет вынужден в первую очередь сконцентрироваться на внутренней политике государства, отодвинув украинский вопрос на второй план.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша
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выборы в сша, дональд трамп, джо байден, сша, европа
выборы в США, Дональд Трамп, Джо Байден, США, ЕВРОПА, Политика
14:37 25.07.2024 (обновлено: 14:50 25.07.2024)
 
Наставник уходит. Европейские политики страшатся будущего без Байдена

NYT: после ухода Байдена Европа отойдет на второй план в американской политике

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. После окончания президентского срока демократа Джо Байдена, последнего традиционного атлантиста, Европа больше не сможет опираться на США в политике безопасности. Европейские лидеры с тревогой наблюдают за выборами нового главы Белого дома, сообщает американское издание NYT.
После начала российско-украинского конфликта Байден фактически сплотил усилия европейских государств вокруг Киева и выступал направляющей фигурой все это время, заявляет автор статьи. Смена американского лидера теперь вызывает двоякие чувства у европейцев.
С одной стороны, приверженцы демократов выражают надежду, что новый кандидат сможет составить адекватную конкуренцию тандему Дональда Трампа, баллотирующегося от Республиканской партии, и Джей Ди Вэнса, выдвинутого в вице-президенты сенатора. Опасаясь слома существующей системы безопасности в Европе, выстроенной главой Белого дома, европейские лидеры надеются на продолжение линии действующего правительства.
С другой стороны, Джо Байден является практически единственным представителем трансатлантизма традиционного толка. Он убежден в неразрывной связи между США и Европой, потому вся его политика так или иначе связана с другим континентом. И это обеспечивает патронаж сильного лидера США над европейскими странами в тяжелый период масштабной конфронтации.
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Трамп и Вэнс неоднократно заявляли о том, что собираются полностью пересмотреть отношения между США и Североатлантическим альянсом, а также ту роль в блоке, которую в последние годы взял на себя Вашингтон. Кроме того, Трамп рассказал о намерении без промедлений покончить с конфликтом на Украине. Такие резкие заявления, безусловно, настораживают европейских лидеров, отмечает издание. Существует большая вероятность того, что перед Европой встанет выбор: поддержать политику Трампа и остановить помощь Киеву или продолжать поставки вооружений без участия США.
“США будут решать собственные проблемы”, — подчеркивает руководитель североамериканской программы киевской исследовательской группы “Украинская призма” Александр Краев. Он считает, что будущий американский президент вне зависимости от своей партийной принадлежности будет вынужден в первую очередь сконцентрироваться на внутренней политике государства, отодвинув украинский вопрос на второй план.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Политикавыборы в СШАДональд ТрампДжо БайденСШАЕВРОПА
 
 
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