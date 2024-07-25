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Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело

Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело - 25.07.2024, ПРАЙМ

Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возбудил уголовное дело против Владимира Кудрицкого, главы правления национальной энергетической компании... | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

коррупция на украине

укрэнерго

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возбудил уголовное дело против Владимира Кудрицкого, главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго", по подозрению во взяточничестве, передает агентство УНИАН. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - следует из сообщения УНИАН, в котором агентство ссылается на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины. Подчеркивается, что заявление на Кудрицкого поступило в антикоррупционное бюро еще 26 июня. Он обвиняется в легализации полученных преступным путем средств, а также в злоупотреблении служебным положением. Если суд признает вину главы "Укрэнерго", ему грозит до 8 лет лишения свободы с изъятием имущества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коррупция на украине, укрэнерго