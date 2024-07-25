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Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело - 25.07.2024, ПРАЙМ
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Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело
Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело - 25.07.2024, ПРАЙМ
Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возбудил уголовное дело против Владимира Кудрицкого, главы правления национальной энергетической компании... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T17:08+0300
2024-07-25T17:08+0300
коррупция на украине
укрэнерго
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возбудил уголовное дело против Владимира Кудрицкого, главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго", по подозрению во взяточничестве, передает агентство УНИАН. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - следует из сообщения УНИАН, в котором агентство ссылается на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины. Подчеркивается, что заявление на Кудрицкого поступило в антикоррупционное бюро еще 26 июня. Он обвиняется в легализации полученных преступным путем средств, а также в злоупотреблении служебным положением. Если суд признает вину главы "Укрэнерго", ему грозит до 8 лет лишения свободы с изъятием имущества.
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коррупция на украине, укрэнерго
коррупция на Украине, Укрэнерго
17:08 25.07.2024
 
Глава "Укрэнерго" подозревается во взяточничестве, против него завели дело

На Украине завели дело против главы "Укрэнерго" по подозрению во взяточничестве

© fotolia.com / wollertz" Экономическое преступление
 Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© fotolia.com / wollertz
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возбудил уголовное дело против Владимира Кудрицкого, главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго", по подозрению во взяточничестве, передает агентство УНИАН.
"Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против председателя правления государственной компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных коррупционным путем", - следует из сообщения УНИАН, в котором агентство ссылается на текст дела из Единого государственного реестра судебных решений Украины.
Подчеркивается, что заявление на Кудрицкого поступило в антикоррупционное бюро еще 26 июня. Он обвиняется в легализации полученных преступным путем средств, а также в злоупотреблении служебным положением. Если суд признает вину главы "Укрэнерго", ему грозит до 8 лет лишения свободы с изъятием имущества.
 
коррупция на УкраинеУкрэнерго
 
 
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