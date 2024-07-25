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Юань начал торги 25 июля снижением
Юань начал торги 25 июля снижением - 25.07.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 25 июля снижением
Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T10:06+0300
2024-07-25T10:06+0300
2024-07-25T10:10+0300
китайский юань
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 4 копейки, до 11,77 рубля.
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мосбиржа, юань
Китайский юань, Мосбиржа, юань
Юань начал торги 25 июля снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 11,77 рубля
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 4 копейки, до 11,77 рубля.