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Юань начал торги 25 июля снижением

Юань начал торги 25 июля снижением - 25.07.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 25 июля снижением

Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T10:06+0300

2024-07-25T10:06+0300

2024-07-25T10:10+0300

китайский юань

мосбиржа

юань

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,77 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 4 копейки, до 11,77 рубля.

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мосбиржа, юань