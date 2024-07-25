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Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240725/zakharova-850417388.html
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T07:56+0300
2024-07-25T07:56+0300
спецоперация на украине
мария захарова
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине из-за ангажированности американцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека" по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос. "МИД России получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств", - отметила Захарова.Она пояснила, что МИД РФ не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами."МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия – свободная страна", - сказала она.При этом, как отметила Захарова, с точки зрения российских государственных интересов "участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет".
https://1prime.ru/20240724/ukraina-850414017.html
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мария захарова
Спецоперация на Украине, Мария Захарова
07:56 25.07.2024
 
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине

Захарова: Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине из-за ангажированности американцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека" по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос.
"МИД России получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств", - отметила Захарова.
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Она пояснила, что МИД РФ не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами.
"МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия – свободная страна", - сказала она.
При этом, как отметила Захарова, с точки зрения российских государственных интересов "участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет".
 
Спецоперация на УкраинеМария Захарова
 
 
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