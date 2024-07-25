https://1prime.ru/20240725/zakharova-850417388.html
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине... | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T07:56+0300
2024-07-25T07:56+0300
2024-07-25T07:56+0300
спецоперация на украине
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине из-за ангажированности американцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека" по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос. "МИД России получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств", - отметила Захарова.Она пояснила, что МИД РФ не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами."МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия – свободная страна", - сказала она.При этом, как отметила Захарова, с точки зрения российских государственных интересов "участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет".
https://1prime.ru/20240724/ukraina-850414017.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова
Спецоперация на Украине, Мария Захарова
Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
Захарова: Россия не считает целесообразными контакты "второго трека" с США по Украине
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия на данном этапе спецоперации не считает целесообразным проведение контактов "второго трека" по экспертной линии России и Соединенных Штатов по Украине из-за ангажированности американцев, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты "второго трека" по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос.
"МИД России получает информацию о содержании подобных "консультаций", хотя и не считает их проведение целесообразным на данном этапе СВО в силу заведомой антироссийской ангажированности участников со стороны США и других недружественных государств", - отметила Захарова.
"Украина примет". На Западе высказались о переговорах Киева с Москвой
Она пояснила, что МИД РФ не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами.
"МИД России подобные контакты в нынешних условиях полезными не считает, но мы и не вправе директивно ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами. Россия – свободная страна", - сказала она.
При этом, как отметила Захарова, с точки зрения российских государственных интересов "участие в таких мероприятиях добавленной стоимости, как правило, не имеет".