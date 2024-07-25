Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240725/zayavlenie-850425154.html
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:09+0300
2024-07-25T12:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис."Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", — сказал эксперт.Меркурис добавил, что изменить сложившуюся ситуацию не представляется возможным, что признают даже западные СМИ.Ко всему прочему, Киев получит больше пользы от прихода к власти Дональда Трампа, чем от Камалы Харрис, так как победа первого даст украинской стороне шанс пережить конфликт.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль не знает, что стоит за словами украинского министра, но подчеркнул, что Москва намерена достигнуть свои цели любым путем.
https://1prime.ru/20240725/nato-850422046.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
12:09 25.07.2024
 
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

Эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в конфликте

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис.
"Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что изменить сложившуюся ситуацию не представляется возможным, что признают даже западные СМИ.
Ко всему прочему, Киев получит больше пользы от прихода к власти Дональда Трампа, чем от Камалы Харрис, так как победа первого даст украинской стороне шанс пережить конфликт.
Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль не знает, что стоит за словами украинского министра, но подчеркнул, что Москва намерена достигнуть свои цели любым путем.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию
10:35
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала