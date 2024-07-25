https://1prime.ru/20240725/zayavlenie-850425154.html

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ

"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине

Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис. | 25.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-25T12:09+0300

2024-07-25T12:09+0300

2024-07-25T12:09+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис."Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", — сказал эксперт.Меркурис добавил, что изменить сложившуюся ситуацию не представляется возможным, что признают даже западные СМИ.Ко всему прочему, Киев получит больше пользы от прихода к власти Дональда Трампа, чем от Камалы Харрис, так как победа первого даст украинской стороне шанс пережить конфликт.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль не знает, что стоит за словами украинского министра, но подчеркнул, что Москва намерена достигнуть свои цели любым путем.

https://1prime.ru/20240725/nato-850422046.html

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