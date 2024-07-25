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"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине - 25.07.2024, ПРАЙМ
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис. | 25.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-25T12:09+0300
2024-07-25T12:09+0300
2024-07-25T12:09+0300
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МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ. Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский эксперт Александр Меркурис."Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", — сказал эксперт.Меркурис добавил, что изменить сложившуюся ситуацию не представляется возможным, что признают даже западные СМИ.Ко всему прочему, Киев получит больше пользы от прихода к власти Дональда Трампа, чем от Камалы Харрис, так как победа первого даст украинской стороне шанс пережить конфликт.Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль не знает, что стоит за словами украинского министра, но подчеркнул, что Москва намерена достигнуть свои цели любым путем.
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
"Все это понимают". На Западе сделали заявление о России и Украине
Эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в конфликте
МОСКВА, 25 июл - ПРАЙМ.
Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился
британский эксперт Александр Меркурис.
"Русские определенно одержат победу в этом конфликте. Думаю, что каждый объективный аналитик это понимает", — сказал эксперт.
Меркурис добавил, что изменить сложившуюся ситуацию не представляется возможным, что признают даже западные СМИ.
Ко всему прочему, Киев получит больше пользы от прихода к власти Дональда Трампа, чем от Камалы Харрис, так как победа первого даст украинской стороне шанс пережить конфликт.
Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Ранее Украина ввела запрет на переговоры на законодательном уровне и не отреагировала на заявления России о готовности к диалогу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Кремль не знает, что стоит за словами украинского министра, но подчеркнул, что Москва намерена достигнуть свои цели любым путем.
На Западе раскрыли, как НАТО "разозлила" Россию