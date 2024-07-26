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Терминалы "Глобал Портс" обработали 30 тысяч импортных автомобилей

Терминалы "Глобал Портс" обработали 30 тысяч импортных автомобилей - 26.07.2024, ПРАЙМ

Терминалы "Глобал Портс" обработали 30 тысяч импортных автомобилей

Терминалы "Глобал Портс" по итогам первого полугодия обработали 30 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T14:41+0300

2024-07-26T14:41+0300

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Терминалы "Глобал Портс" по итогам первого полугодия обработали 30 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании. "Стивидорный холдинг "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") за первое полугодие 2024 года обработал на своих терминалах в Санкт-Петербурге 30 тысяч импортных автомобилей. Машины прибыли в контейнерах из Китая морем и по железной дороге", – сообщили в компании. Автомобили поступают на терминалы "Глобал Портс" из Китая тремя маршрутами: морем, по железной дороге через сухопутные пограничные переходы, а также мультимодальным маршрутом через порты Дальнего Востока и далее по железной дороге. "Глобал Портс" – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерному грузообороту. Терминалы "Глобал Портс" расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Оператор управляет пятью морскими и одним тыловым контейнерными терминалами в России. Основным акционером "Глобал Портс" является группа компаний "Дело".

https://1prime.ru/20240725/patrushev-850435409.html

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авто, порт, global ports, иномарки