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"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели

"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели - 26.07.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели

Сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий отправятся в корпоративный отпуск на следующей неделе, с 29 июля по 18 августа, сообщила компания. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T15:41+0300

2024-07-26T15:41+0300

2024-07-26T15:41+0300

экономика

россия

авто

отпуск

автоваз

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий отправятся в корпоративный отпуск на следующей неделе, с 29 июля по 18 августа, сообщила компания.В трехнедельный период компания проведет модернизацию производства, ремонт и обслуживание оборудования.В течение трех недель завод будет закрыт, но это время не пройдет зря. В частности, планируется модернизировать оборудование в цехе сварки автомобилей Lada Vesta для проекта Lada Aura. А в рамках проекта Lada Iskra будут проведены работы в цехе сварки и сборки.Московский автомобильный завод "Москвич" сообщил о запланированном корпоративном отпуске для сотрудников на две недели, с 22 июля по 4 августа 2024 года.

https://1prime.ru/20240720/avtomobil-850297246.html

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россия, авто, отпуск, автоваз