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"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели - 26.07.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели
"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели - 26.07.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели
Сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий отправятся в корпоративный отпуск на следующей неделе, с 29 июля по 18 августа, сообщила компания. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T15:41+0300
2024-07-26T15:41+0300
экономика
россия
авто
отпуск
автоваз
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий отправятся в корпоративный отпуск на следующей неделе, с 29 июля по 18 августа, сообщила компания.В трехнедельный период компания проведет модернизацию производства, ремонт и обслуживание оборудования.В течение трех недель завод будет закрыт, но это время не пройдет зря. В частности, планируется модернизировать оборудование в цехе сварки автомобилей Lada Vesta для проекта Lada Aura. А в рамках проекта Lada Iskra будут проведены работы в цехе сварки и сборки.Московский автомобильный завод "Москвич" сообщил о запланированном корпоративном отпуске для сотрудников на две недели, с 22 июля по 4 августа 2024 года.
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россия, авто, отпуск, автоваз
Экономика, РОССИЯ, Авто, отпуск, АвтоВАЗ
15:41 26.07.2024
 
"АвтоВАЗ" прекратит выпуск автомобилей на три недели

"АвтоВАЗ" остановит производство на три недели в связи с корпоративным отпуском

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк#Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти
#Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в городе Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий отправятся в корпоративный отпуск на следующей неделе, с 29 июля по 18 августа, сообщила компания.
В трехнедельный период компания проведет модернизацию производства, ремонт и обслуживание оборудования.
В течение трех недель завод будет закрыт, но это время не пройдет зря. В частности, планируется модернизировать оборудование в цехе сварки автомобилей Lada Vesta для проекта Lada Aura. А в рамках проекта Lada Iskra будут проведены работы в цехе сварки и сборки.
Московский автомобильный завод "Москвич" сообщил о запланированном корпоративном отпуске для сотрудников на две недели, с 22 июля по 4 августа 2024 года.
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
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20 июля, 16:27
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоотпускАвтоВАЗ
 
 
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