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В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul
В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul - 26.07.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul
Российские дилеры начали продажи обновленного Kia Soul 2024 года, привлекая внимание покупателей с помощью заметного снижения цен, сообщает портал Speed.me. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:10+0300
2024-07-26T17:10+0300
2024-07-26T17:10+0300
россия
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kia
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продажи обновленного Kia Soul 2024 года, привлекая внимание покупателей с помощью заметного снижения цен, сообщает портал Speed.me.Теперь начальная стоимость хэтчбека составляет 2,95 миллиона рублей, в то время как месяц назад она находилась на уровне 3,5 миллиона рублей.Обновленная модель доступна в двух комплектациях: Luxe и Prestige. Luxe включает в себя ряд систем безопасности и комфортных функций, таких как антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль и система помощи при старте на подъеме.Prestige, в свою очередь, имеет все функции Luxe и дополнительно оснащена передним парктроником, USB, беспроводной зарядкой телефона и противотуманными фарами.Kia Soul 2024 года выпуска доступен с двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и 2,0-литровым 149-сильным бензиновым двигателем. Автомобиль также предлагает современные технологии и высокие стандарты безопасности.
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россия, авто, kia
В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul
Speed.me: Kia Soul 2024 быстро упал в цене более чем на полмиллиона рублей
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Российские дилеры начали продажи обновленного Kia Soul 2024 года, привлекая внимание покупателей с помощью заметного снижения цен, сообщает
портал Speed.me.
Теперь начальная стоимость хэтчбека составляет 2,95 миллиона рублей, в то время как месяц назад она находилась на уровне 3,5 миллиона рублей.
Обновленная модель доступна в двух комплектациях: Luxe и Prestige. Luxe включает в себя ряд систем безопасности и комфортных функций, таких как антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль и система помощи при старте на подъеме.
Prestige, в свою очередь, имеет все функции Luxe и дополнительно оснащена передним парктроником, USB, беспроводной зарядкой телефона и противотуманными фарами.
Kia Soul 2024 года выпуска доступен с двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и 2,0-литровым 149-сильным бензиновым двигателем. Автомобиль также предлагает современные технологии и высокие стандарты безопасности.
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