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В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul

В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul - 26.07.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи заметно подешевевшего Kia Soul

Российские дилеры начали продажи обновленного Kia Soul 2024 года, привлекая внимание покупателей с помощью заметного снижения цен, сообщает портал Speed.me. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T17:10+0300

2024-07-26T17:10+0300

2024-07-26T17:10+0300

россия

авто

kia

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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Российские дилеры начали продажи обновленного Kia Soul 2024 года, привлекая внимание покупателей с помощью заметного снижения цен, сообщает портал Speed.me.Теперь начальная стоимость хэтчбека составляет 2,95 миллиона рублей, в то время как месяц назад она находилась на уровне 3,5 миллиона рублей.Обновленная модель доступна в двух комплектациях: Luxe и Prestige. Luxe включает в себя ряд систем безопасности и комфортных функций, таких как антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль и система помощи при старте на подъеме.Prestige, в свою очередь, имеет все функции Luxe и дополнительно оснащена передним парктроником, USB, беспроводной зарядкой телефона и противотуманными фарами.Kia Soul 2024 года выпуска доступен с двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и 2,0-литровым 149-сильным бензиновым двигателем. Автомобиль также предлагает современные технологии и высокие стандарты безопасности.

https://1prime.ru/20240704/kia-849755576.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, kia