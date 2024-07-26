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Россиянам рассказали, что не так с Haval H3 - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, что не так с Haval H3
Россиянам рассказали, что не так с Haval H3 - 26.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что не так с Haval H3
Кроссовер Haval H3 с полным приводом по габаритам и цене занимает нишу между моделями Jolion и Dargo, рассказал эксперт "За рулем", протестировавший модель. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T17:18+0300
2024-07-26T17:27+0300
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Кроссовер Haval H3 с полным приводом по габаритам и цене занимает нишу между моделями Jolion и Dargo, рассказал эксперт "За рулем", протестировавший модель.Отмечается, что выбирать нужно Haval H3 со старшим двигателем и полным приводом, он включает 1499 "кубиков" и увеличенную отдачу до 177 сил и 270 H-м. Кроме того, рассказал эксперт, на грунтовой дороге электронные имитации межколесных блокировок работают толково, вывозят машину из сложных ситуаций. Однако задние колеса подключаются с задержкой, что увеличивает шанс подзакопатья на рыхлых дорогах."Было бы наивно ожидать от Н3 принципиально иных манер, нежели привиты соплатформенным моделям. Руль не "пустой", но вкупе с заметными кренами кузова к активному прохождению поворотов не располагает. Режим Спорт делает баранку тяжелее, однако усилие искусственное и лучше понимать машину не помогает", - добавляется в публикации.Кроме того, капот ограничивает обзорность вперед, не позволяя выдеть невысокие препятствия. Цена переднеприводного Haval H3 в начальной комплектации Premium составляет 2,6 миллиона рублей, в комплектации Tech+ - 2,85 миллиона.
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авто, китайские авто, haval
Авто, китайские авто, Haval
17:18 26.07.2024 (обновлено: 17:27 26.07.2024)
 
Россиянам рассказали, что не так с Haval H3

"ЗР" протестировал Haval H3 с 4х4 и рассказал, что не так с этим вседорожником

© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"Автомобиль Haval H3
Автомобиль Haval H3 - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Кроссовер Haval H3 с полным приводом по габаритам и цене занимает нишу между моделями Jolion и Dargo, рассказал эксперт "За рулем", протестировавший модель.
Отмечается, что выбирать нужно Haval H3 со старшим двигателем и полным приводом, он включает 1499 "кубиков" и увеличенную отдачу до 177 сил и 270 H-м.
Кроме того, рассказал эксперт, на грунтовой дороге электронные имитации межколесных блокировок работают толково, вывозят машину из сложных ситуаций. Однако задние колеса подключаются с задержкой, что увеличивает шанс подзакопатья на рыхлых дорогах.
Haval Dargo-X - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Китайский Haval подорожал с прибытием в Россию, пишет СМИ
22 июля, 15:15
"Было бы наивно ожидать от Н3 принципиально иных манер, нежели привиты соплатформенным моделям. Руль не "пустой", но вкупе с заметными кренами кузова к активному прохождению поворотов не располагает. Режим Спорт делает баранку тяжелее, однако усилие искусственное и лучше понимать машину не помогает", - добавляется в публикации.
Кроме того, капот ограничивает обзорность вперед, не позволяя выдеть невысокие препятствия.
Цена переднеприводного Haval H3 в начальной комплектации Premium составляет 2,6 миллиона рублей, в комплектации Tech+ - 2,85 миллиона.
 
Автокитайские автоHaval
 
 
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