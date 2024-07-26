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Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании - 26.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании
Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании - 26.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании
Повышение ставки Банка России могут привести к снижению доступности автокредиты, что приведет к снижению спроса на них, говорят опрошенные Autonews.ru эксперты. | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T20:47+0300
2024-07-26T20:47+0300
экономика
россия
кредит
ставка
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Повышение ставки Банка России могут привести к снижению доступности автокредиты, что приведет к снижению спроса на них, говорят опрошенные Autonews.ru эксперты.Как отметила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк, рост процентных ставок может привести к тому, что граждане будут откладывать покупку автомобиля из-за увеличения своих финансовых обязательств.Франк полагает, что при снижении продаж автомобилей из-за усложнения условий автокредитования некоторые потенциальные покупатели обратят внимание на более доступные модели или станут рассматривать альтернативные варианты финансирования, например, лизинг.В Объединенном кредитном бюро считают, что повышение ключевой ставки не сильно отразится на размере платежа и общем состоянии рынка автокредитования. На данный момент средняя ставка по автокредитам уже довольно высока — 19,05–19,66%. При повышении ключевой ставки они вырастут соразмерно.Автоэксперт Максим Минеев утверждает, что увеличение ставки по автокредитам делает покупку автомобиля менее привлекательной в качестве инвестиционного инструмента. По его мнению, в настоящее время в России часто рассматривают покупку автомобиля как вложение денег, подобно покупке недвижимости. Эксперт пояснил, что чем выше ставка по кредиту, тем больше вероятность того, что люди откажутся от покупки автомобиля.
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россия, кредит, ставка
Экономика, РОССИЯ, кредит, ставка
20:47 26.07.2024
 
Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании

ОКБ: повышение ставки ЦБ не окажет значительное влияние на рынок автокредитов

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Belgee Х50
Автомобиль Geely Belgee Х50 - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
© Фото : Geely
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Повышение ставки Банка России могут привести к снижению доступности автокредиты, что приведет к снижению спроса на них, говорят опрошенные Autonews.ru эксперты.
Как отметила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк, рост процентных ставок может привести к тому, что граждане будут откладывать покупку автомобиля из-за увеличения своих финансовых обязательств.
Франк полагает, что при снижении продаж автомобилей из-за усложнения условий автокредитования некоторые потенциальные покупатели обратят внимание на более доступные модели или станут рассматривать альтернативные варианты финансирования, например, лизинг.
В Объединенном кредитном бюро считают, что повышение ключевой ставки не сильно отразится на размере платежа и общем состоянии рынка автокредитования. На данный момент средняя ставка по автокредитам уже довольно высока — 19,05–19,66%. При повышении ключевой ставки они вырастут соразмерно.
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
ЦБ объяснил повышение ключевой ставки
13:38
Автоэксперт Максим Минеев утверждает, что увеличение ставки по автокредитам делает покупку автомобиля менее привлекательной в качестве инвестиционного инструмента. По его мнению, в настоящее время в России часто рассматривают покупку автомобиля как вложение денег, подобно покупке недвижимости. Эксперт пояснил, что чем выше ставка по кредиту, тем больше вероятность того, что люди откажутся от покупки автомобиля.
 
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