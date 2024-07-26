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Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании

Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании - 26.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили, как изменение ставки ЦБ скажется на автокредитовании

Повышение ставки Банка России могут привести к снижению доступности автокредиты, что приведет к снижению спроса на них, говорят опрошенные Autonews.ru эксперты. | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T20:47+0300

2024-07-26T20:47+0300

2024-07-26T20:47+0300

экономика

россия

кредит

ставка

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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Повышение ставки Банка России могут привести к снижению доступности автокредиты, что приведет к снижению спроса на них, говорят опрошенные Autonews.ru эксперты.Как отметила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк, рост процентных ставок может привести к тому, что граждане будут откладывать покупку автомобиля из-за увеличения своих финансовых обязательств.Франк полагает, что при снижении продаж автомобилей из-за усложнения условий автокредитования некоторые потенциальные покупатели обратят внимание на более доступные модели или станут рассматривать альтернативные варианты финансирования, например, лизинг.В Объединенном кредитном бюро считают, что повышение ключевой ставки не сильно отразится на размере платежа и общем состоянии рынка автокредитования. На данный момент средняя ставка по автокредитам уже довольно высока — 19,05–19,66%. При повышении ключевой ставки они вырастут соразмерно.Автоэксперт Максим Минеев утверждает, что увеличение ставки по автокредитам делает покупку автомобиля менее привлекательной в качестве инвестиционного инструмента. По его мнению, в настоящее время в России часто рассматривают покупку автомобиля как вложение денег, подобно покупке недвижимости. Эксперт пояснил, что чем выше ставка по кредиту, тем больше вероятность того, что люди откажутся от покупки автомобиля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит, ставка