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"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена
"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена - 26.07.2024, ПРАЙМ
"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена
Президент США Джо Байден, раньше не выйдя из президентской гонки, "запятнал" свои репутацию и карьеру. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CBS News... | 26.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-26T14:38+0300
2024-07-26T14:38+0300
2024-07-26T14:38+0300
политика
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, раньше не выйдя из президентской гонки, "запятнал" свои репутацию и карьеру. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CBS News независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший.Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 5 ноября. При этом он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис."Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди-младший.По его словам, умение лидеров достойно отказываться от власти - национальная традиция США. Однако ни Байден, ни Дональд Трамп ее не придерживались, добавил политик.
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джо байден, выборы в сша
Политика, Джо Байден, выборы в США
"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена
Кеннеди-младший: Байден запятнал репутацию, долго отказываясь сняться с выборов
МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден, раньше не выйдя из президентской гонки, "запятнал" свои репутацию и карьеру. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CBS News
независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший.
Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 5 ноября. При этом он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис.
"Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди-младший.
По его словам, умение лидеров достойно отказываться от власти - национальная традиция США. Однако ни Байден, ни Дональд Трамп ее не придерживались, добавил политик.
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