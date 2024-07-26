https://1prime.ru/20240726/bayden-850459491.html

"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена

"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена - 26.07.2024, ПРАЙМ

"Запятнал репутацию". В США высказались о последних годах карьеры Байдена

Президент США Джо Байден, раньше не выйдя из президентской гонки, "запятнал" свои репутацию и карьеру. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CBS News... | 26.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-26T14:38+0300

2024-07-26T14:38+0300

2024-07-26T14:38+0300

политика

джо байден

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043010_0:134:2590:1591_1920x0_80_0_0_77cd9dbe8405bee97abf0e7add2e3dab.jpg

МОСКВА, 26 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, раньше не выйдя из президентской гонки, "запятнал" свои репутацию и карьеру. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом CBS News независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший.Ранее в воскресенье, 21 июля, Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов 5 ноября. При этом он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис."Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть", - сказал Кеннеди-младший.По его словам, умение лидеров достойно отказываться от власти - национальная традиция США. Однако ни Байден, ни Дональд Трамп ее не придерживались, добавил политик.

https://1prime.ru/20240725/vybory-850429156.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, выборы в сша